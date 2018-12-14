成都市將舉辦2021年世界大學生夏季運動會

（圖片來源網絡） 中評社北京12月14日電／國際大學生體育聯合會（簡稱國際大體聯）當地時間13日下午在葡萄牙布拉加市召開常委會會議，宣布中國的成都市獲得2021年世界大學生夏季運動會的舉辦權。



在這次會議上，成都市市長羅強、教育部國際合作與交流司司長劉錦、中國駐葡萄牙大使蔡潤以及中國大學生體育協會主席薛彥青分別做了申辦陳述報告，對大運會的食宿、交通、競賽、場館、安保、大型活動等各方面進行了陳述，闡述了中國參與國際大學體育運動、“辦賽事、辦城市”、推動國際大學體育運動發展的理念。國際大體聯主席及各位常委會成員對成都申辦各項工作予以高度認可。在徵求所有執委意見後，一致同意將2021年世界大運會舉辦權授予成都市。



國際大體聯主席奧列格·馬迪欽與成都市市長羅強、中國大體協主席薛彥青在會上共同簽署2021世界大運會舉辦權意向協議，標誌著成都市成功獲得2021年世界大運會舉辦權。三方將於2019年3月1日在俄羅斯召開的國際大體聯執委會會議上正式簽署成都2021世界大運會舉辦合同。



據悉，成都2021世界大運會將於2021年8月8日至19日舉辦，運動會共設籃球、排球、田徑、游泳等18個比賽項目，屆時將有來自約170個國家和地區的1萬餘名運動員及官員參賽。



來源：新華網