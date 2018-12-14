卡梅隆《阿麗塔》領銜2019好萊塢進口大片

宣傳海報（圖片來源網絡） 中評社北京12月14日電／詹姆斯·卡梅隆電影需要以十年為周期進行等待，20年前看《泰坦尼克號》，10年前看《阿凡達》，如今又等待10年，卡梅隆終於再度上線，帶來了由二十世紀福斯出品的科幻動作大片《阿麗塔：戰鬥天使》（後簡稱《阿麗塔》）。“卡神”擔綱編劇及監制、鬼才導演羅伯特·羅德里格茲執導筒，根據經典日本漫畫《銃夢》改編。據悉，本片將於明年2月14日登陸北美院線，另外此片已確認引進內地，具體檔期還有待官宣。



《阿麗塔》創作過程一波三折。早在2005年，卡梅隆就買下電影版權並開始創作劇本，2009年《阿凡達》上映之前，卡神就已經完成了《阿麗塔》的電影劇本，做了一年的前期設計，原本打算《阿凡達》上映之後立刻投入到《阿麗塔》當中，但《阿凡達》卻出乎意料取得巨大成功，《阿麗塔》項目不斷擱置推遲，終於，2015年10月，卡神宣布為了《阿凡達》的四部續集放棄《阿麗塔》，將導筒交給《罪惡之城》的導演羅伯特·羅德里格茲，自己則以編劇和製作的身份參與創作。



卡梅隆依舊坐鎮這部電影，並交給了羅德里格茲一本“卡神筆記”，羅德里格茲說這是一本良心製作寶典，從世界觀構建到各個角色小傳，事無巨細地呈現在他的面前，“你能在筆記裡找到所有需要的資料，他非常慷慨地擠出時間來幫助完成電影。”另外，《阿麗塔》的宏大視效由曾製作《阿凡達》《指環王》等頂級大片的維塔工作室來保駕護航。在動作捕捉技術的基礎上，維塔通過人物靜態與動態的變化、皮膚紋理對光線反應等各個環節的測試把控，使人們真正感受到戰鬥天使各方位的美。而為了能夠呈現最佳版本，僅阿麗塔的面部就經歷了高達5000次的更新再造。



來源：新京報