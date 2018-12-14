我國將首次實行電影院線市場退出機制

中評社北京12月14日電／12月11日，國家電影局下發《關於加快電影院建設 促進電影市場繁榮發展的意見》（以下簡稱《意見》）。其中提到：對於長期管理不善、經營乏力的院線公司，將實行市場退出。這將是我國首次對電影院線公司實行退出機制。



2020年我國銀幕總數要超過8萬塊



《意見》指出，國家鼓勵加快電影院建設發展， 鼓勵企業積極投資建設電影院。各級電影主管部門及有關部門對投資建設電影院提供審批便利，對影院選址分布加強規劃指導。《意見》透露，到2020年，全國加入城市電影院線的電影院銀幕總數達到8萬塊以上，電影院和銀幕分布更加合理，與城鎮化水平和人口分布更加匹配。



據介紹，目前我國銀幕總數為5萬多塊。為加快影院建設，國家將對新建或改擴建並加入城市院線的鄉鎮電影院給予資助，每家不超過30萬元。此外，通過國家電影事業發展專項資金資助中西部地區（含國務院規定全面比照享受西部開發政策的地區）縣城（縣級市）新建（改擴建）影院，每家新建影院資助不超過30萬元，每家改擴建影院不超過20萬元。對位於“集中連片特殊困難地區”的縣級城市影院的運營發展，給予每家10萬—15萬元的資助。



實行電影院線市場退出機制



《意見》鼓勵電影院線公司併購重組，鼓勵跨地區、跨所有制進行院線整合。與此同時要求併購重組須報國家電影局審批。各級電影主管部門應依法依規進行審核，為院線併購重組提供便利和保障。



尤為值得注意的是，此次《意見》規定將對電影院線公司每兩年進行年檢，跨省院線由國家電影局負責年檢，省內院線由省級電影主管部門負責年檢。對於嚴重違法違規經營且整改不力的院線公司及影院，將依法取消其電影發行放映資質。對於長期管理不善、經營乏力的院線公司，實行市場退出。



院線一位資深業內人士介紹，院線年檢以前也有，包括電影放映許可證年檢，但不可否認其中有走過場的成分。至於院線退出機制，則是首次實行。這位人士表示，現在電影市場越來越大，很多每年只上報幾十萬票房，或偷漏瞞報票房，因此自然需要加大力度管理。而不合理布局、惡性競爭的影院，除了擾亂市場，也沒好作用，應該退出，“是洗牌的時候了，是時候把泡沫擠一擠了”。

