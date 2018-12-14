台灣社張葉森：民間希望賴清德領導台灣

張葉森。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月14日電（記者 楊騰凱）本土社團台灣社社長張葉森14日受訪表示，大家對於“行政院長”賴清德有很高的期待，但綁在蔡英文體制下卻一籌莫展，如果賴能夠堅定離開做自己，相信賴清德能把台灣帶領得很好。民間一片很大的聲音希望賴清德可以領導台灣。“如果由卓榮泰秘書長兼黨務，然後賴清德院長領導台灣，這種配合是最完美的配合。”



張葉森14日出席“敗選主因，沒有堅持改革，沒有陪審團”。民進黨翻轉局勢第一箭—撤換“司法院長”許宗力，採用陪審團”記者會，並於會受接受中評社訪問，作上述表示。



本身也是醫師的張葉森表示，賴清德從2017年9月接任“行政院長”以來，到現在已經1年多了，賴為台灣跳入這個漩渦之中卻施展不開，可以看到賴非常無奈，最後賴堅持要走，可以感受到賴對在這個職務上不能發揮所長，有無力感，期盼賴清德可以趕快走出另一個空間。



張葉森告訴中評社，民間對賴清德的期待非常高，希望在另一個場所賴清德可以施展才能，台灣這麼多人看重賴的長才，也希望能改賴一個機會，對台灣有所貢獻，賴清德既然說“任何方式都可以服務台灣”，那他認為，其中當然包括領導台灣，“我這樣講，已經很清楚了。”



張葉森指出，賴清德去年接下爛攤，部長都無法任用自己希望的人，沒辦法表現能力，如果能有一個讓賴清德自由發揮的空間，以賴清德過去從政的能力基礎，相信賴不會讓人民失望。



談到民進黨主席補選，張葉森說，台灣民意基金會董事長游盈隆判斷民意一向精準，但是在從政和黨務方面，游盈隆並未讓人民感受到信心，游是很好的人才，如果能繼續留在原本的位置上，還是能對台灣有貢獻。至於“行政院秘書長”卓榮泰則從基層做起，了解基層聲音，卓來主導黨務應該綽綽有餘，也相信卓能夠執行的很好，看起來卓榮泰是比較能夠從容上陣的人選。



張葉森表示，大家對於賴清德有很高的期待，但綁在蔡英文體制下一籌莫展，如果賴能夠堅定離開做他自己，照他過去的行事風格，相信賴能把台灣帶領得很好，民間一片很大的聲音，都是希望賴清德可以領導台灣。



張葉森指出，“如果由卓榮泰秘書長兼黨務，然後賴清德院長領導台灣，這種配合是最完美的配合。”