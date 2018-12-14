柯軍拚補選　陳思宇：柯市長，我在中央等你

陳思宇接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）“柯家軍”台北市府觀傳局長陳思宇14日上午10點半前往北市選舉委員會，登記參與台北市第二選區“立委”補選。她表示，會在下午遞出辭呈，也會跟柯文哲市長說“我在中央等著你”。



陳思宇也說，下午她進辦公室後，會把辭呈遞出，“然後我會跟阿北說我在中央等著你”。媒體追問，這句話是否暗示柯市長將參選2020？陳思宇笑說，這樣的話應該問柯市長。至於會不會擔心因為父親、台北市議員陳建銘而被貼上政二代的標籤？她認為，她是白色力量的第一代，未來也會持續跟民眾說明。



上午陪同陳思宇登記的有柯幕僚“學姊”黃瀞瑩，媒體也問是否黃被點名參戰2020“立委”選舉？黃瀞瑩數度否認強調，今天的主角是陳思宇，其實市長非常贊成年輕人一起為台北市努力，一起為政治做一些事情，相信陳思宇的出現，是柯市長非常開心的事情。



這席姚文智選前請辭的遺缺，再次出現藍綠白三強爭霸。中國國民黨12日通過決議徵召該區已連任成功的台北市議員陳炳甫參選，民進黨則在13日晚間“蔡柯會”後決定徵召未參選連任，將在12月25日卸任台北市議員的何志偉參戰。



陳思宇14日接受媒體訪問時先朗讀宣言表示，白色力量最大的就是保持合作空間，未來四年我們的任務更加艱困、辛苦，因為我們希望白色力量能夠打造台灣成為成功的故事，這席“立委”補選是非常重要，是“從市政到國政、從地方到中央”的起始點，我們希望終止政黨惡鬥、謾罵，而改變政治文化就是她參選的動機。



陳思宇受訪時被問到柯市長何時點頭同意，她認為，我們一直都是準備好的，只是在等什麼時候出來做這個動作，不管是什麼時間點我們早就準備好了，這些都不是問題。媒體追問“立委”補選三搶一，會不會擔心票源跟民進黨重疊？陳思宇打太極回應，最大考量還是希望人民再次相信願意出來為他們服務的政治人物，最重要的還是要爭取民眾支持。



被問到時代力量黨主席黃國昌稱，“民進黨徵召何志偉，感覺讓人十分熟悉的金權派系政治又回來了”，陳思宇則暗諷，政壇上有非常多的連勝文們，這件事也是大家都知道的不是嗎？媒體追問是否暗諷何志偉等於連勝文？陳思宇才急忙改口說，沒有，她只是說這件事情大家不是都知道的嗎？