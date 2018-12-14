游盈隆：派系決定黨魁是寡頭統治非民主進步

游盈隆上午登記參選黨主席補選。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會董事長游盈隆上午到民進黨中央登記參與黨主席補選。針對昨晚傳出黨內以桃園市長鄭文燦為首的中生代，共同推薦“行政院秘書長”卓榮泰參與黨主席補選，游盈隆暗批蔡英文說，黨主席補選卻由辭去黨主席的蔡英文，在官邸夜宴邀請派系要角，推出共同人選，“我總覺得這裡面，處處都顯得怪怪的，有必要這樣子嗎？”



游盈隆強調，這場黨主席補選是黨員在選，不是派系決定就可以，否則這不叫民主進步，是寡頭統治的政黨。



他表示，人選一定要這樣子推了半天，扭扭捏捏才推出來，有必要這樣嗎？選後遭遇挫敗他很難過，更難過是黨後續處理並未真正回應社會和支持者，對於選舉挫敗，面對民意，他沒看到黨提出任何檢討，或是讓人安心的回應。



游盈隆也說，卓榮泰是他要好的朋友，稱職的台北市議員，那時候我們就認識，曾是街頭好夥伴。卓當議員時，他是東吳大學教授，還邀請他去參加後援會講幾句話，有相當深的淵源。這次卓出來，他也覺得滿高興，至少不致於派系都推不出人。



他強調，選後民進黨只是急著找代理主席、補選主席，都在卸任黨主席之下，這不是很奇怪嗎？他的出現是想改變這種民進黨已經質變的政治文化，不應該派系“喬”出來的。



至於蔡英文2020若想尋求連任，游盈隆表示，他當然肯定蔡英文過去兩年半，更長時間對民進黨的付出努力和貢獻，但是當民進黨在蔡當“總統”和主席兩年半時間，遭遇重大歷史挫敗，是從內心為她難過。



他也覺得，很快就要面對2020年更艱難的選戰，風險更大的選戰，此時黨內已經在推人選，他當然也可體會大家的煎熬或焦慮。不過，民進黨有很好民主傳統，2003年陳水扁尋求連任時也兼任黨主席，扁當時開放登記，因沒有人登記，所以扁後來就被提名為下任“總統”候選人。



他表示，過去歷史斑斑可考，在民進黨遭遇這麼大選戰挫敗時，應維持黨的慣例和民主傳統，“總統”初選應開放，這樣才能重建民進黨社會形象，贏得社會尊敬和支持。