獨派大老張葉森：蔡對柯卑躬屈膝非常丟臉

獨派大老張葉森。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月14日電（記者 楊騰凱）針對13日的“蔡柯會”，本土社團台灣社社長張葉森14日受訪表示，市長屬於內政一環，這在“行政院”院會就可以溝通了，不宜由蔡英文大剌剌在媒體前會面。堂堂一個“總統”，去跟市長談非她職務的內容，這點讓他感到“失格”，同時也感到非常“失望”，看到蔡這樣卑躬屈膝，感到匪夷所思，更讓人覺得非常丟臉。



本身是醫師的張葉森14日出席“敗選主因，沒有堅持改革，沒有陪審團”。會後受接受中評社訪問，作上述表示。



談到13日蔡英文與無黨籍台北市長柯文哲的會晤，張葉森表示，蔡管“國防”外交，市長屬於內政的一環，堂堂一個“總統”，去跟市長談非她職務的內容，其實這在“行政院”院會就可以溝通了，不宜由蔡英文大剌剌在媒體前會面，這點他感到“失格”，同時也感到非常“失望”。選前可以明顯看到中央一直在棄保，說打柯文哲不要打得太厲害，讓民進黨參選台北市長的姚文智非常難過。



張葉森指出，如果為了2020談合作，也應該要以政績取得台北市長的合作，不應該這樣私相授受。



張葉森告訴中評社，昨天那個場面，更讓人覺得非常丟臉，柯文哲一副高傲不甩的樣子，看到蔡這樣卑躬屈膝，對柯文哲非常謙卑，他對此感到匪夷所思，希望未來蔡執政的日子，可以站在高高的位置上帶領台灣。