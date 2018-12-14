游盈隆：呼籲大團結救民進黨是開錯藥方

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會董事長游盈隆上午到民進黨中央登記參與黨主席補選，哽咽受訪表示，民進黨遭遇這麼大的挫敗不是黨內不團結，而是支持者大量離開，比方高雄選戰失敗，嚴謹分析，我們會肯定說至少8萬以上鐵桿民進黨支持者離開轉投韓國瑜，台中也有類似現象。今天我們要問的問題是，為何我們傳統支持者離開民進黨，他今天的感言是打從內心希望呼籲廣大支持者，“請再愛民進黨一次”，這才是真正的解決辦法。



游盈隆表示，民進黨這次遭逢史上最大選戰挫敗，當然有很多原因，但絕非黨內不團結，黨內始終團結，“團結在蔡英文兼主席的領導下”。在過去這段期間，沒有看到黨不團結，現在呼籲大團結救黨，是開錯藥方診斷錯誤，呼籲大團結卻不讓黨內多元聲音出來，不是黨內民主傳統，是另類外來的權力模式，希望他的參選能讓民進黨人引以為傲的民主傳統再重新展現。



他聲明提到，“我今天不是來踢館，是來拯救這個黨，我不是要帶來恐懼或災難，是要帶來愛與希望”。他提及，這次參選有三個意義，首先，因為他參選可讓這次選舉更有意義，因為他會帶來有意義的競爭，不會讓這次選舉成為一言堂。



第二，他的參選也會讓這次選舉不會是派系“喬”出來的，而是落實黨章規定黨員直選黨主席，落實黨內民主原則。



第三，他的參選可為執政團隊帶來另外一種新聲音、新的看法、新的思考，不會讓大家都陷入群體思考中，而有太多盲點，看不到民進黨碰到的問題在哪裡，也想不出真正解決辦法。