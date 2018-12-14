連勝文談國民黨大選初選　年紀不是問題

連勝文今天上午接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月14日電（記者 倪鴻祥）外界質疑中國國民黨黨內中生代要求接班並劍指黨主席吳敦義退位，前主席連戰兒子、黨中央委員連勝文今天上午受訪時表示，逼宮傳言沒聽過，中生代接班應繼續努力實現，至於2020候選人，年紀不是問題，有些人年紀很大，但思維很先進，有些人很年輕，但思維很老舊。



海基會前董事長江丙坤10日辭世，海基會今天起至21日在設置追思會堂，開放供各界弔唁。連勝文、連勝武兄弟今天上午前往致哀；兩兄弟十分低調，都從海基會辦理文書認證的側門進出，似乎刻意避開媒體，尤其媒體採訪連勝文時，連勝武沒有陪同。



連勝文表示，江丙坤非常照顧後輩，對台灣經濟發展、兩岸關係和平穩定有非常大貢獻，江離開大十家，讓大家內心非常難過傷心，他只能深深一鞠躬，感念江對台灣的貢獻。



有關國民黨內中生代要求接班、逼宮傳言，連勝文表示，逼宮傳言他沒有聽過，但對中生代接班一事要呼籲，這樣的訴求已經在國民黨喊了10年了，但還沒有真正發生，只能說黨內同志還要努力。



黨內有人要求2020大選提名初選要採“全民調”，連勝文認為，不管是“全民調”或民調加黨員投票，基本上都差不了多少，所以重點應是有意參選的人應提出理念與未來政策路線，若能說服包含國民黨內及社會大眾絕大多數人產生信賴感，這樣的人選就可代表國民黨參選並贏得勝選。



有人主張黨內初選愈快愈好，連勝文認為各有利弊。



至於黨內喊出推中生代角逐2020，連勝文覺得，年紀並不是問題，而是思維的問題，有些人年紀很大，但思維很先進，有些人很年輕，但思維很老舊，重點在於如何能有一套理念價值、政策路線的論述，能夠說服國民黨在內的社會大眾，這樣才是最重要的做法。