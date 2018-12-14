披綠袍拚補選　何志偉：我和柯是最好朋友

民進黨何志偉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市議員何志偉投入台北市第二選區“立委”補選，14日早上10點單槍匹馬到北市選委會登記搶得頭香。何志偉受訪表示，他跟市長柯文哲是最好的朋友，即使參選“立委”，與柯關係不變。昨天蔡英文已與柯文哲見面了，綠白政治上絕對是和解，政策也絕對是合作，所謂的白綠合作是假議題。



這席姚文智選前請辭的遺缺，再次出現藍綠白三強爭霸。中國國民黨12日通過決議徵召該區已連任成功的台北市議員陳炳甫參選。民進黨則在13日晚間“蔡柯會”後決定徵召未參選連任，將在12月25日卸任台北市議員的何志偉參戰。柯家軍則推無黨籍台北市議員陳建銘的女兒、台北市觀傳局長思宇迎戰。



1982年生的何志偉曾擔任過民進黨第14屆、15屆、16屆中常委，也是台北市議會第11屆、12屆的民進黨籍台北市議員。何志偉母親為前“立委”薛凌，薛凌的第二任丈夫則是現任民進黨中常委陳勝宏，也是陽信銀行前董事長，家族實力雄厚。何志偉對於“立委”補選早有準備，因此本屆市議員改由大嫂鍾佩玲披掛上陣，也成功當選台北市議員。



何志偉接受媒體訪問時，被問到綠白合作是否破局了？他表示，他跟柯是最好的朋友，即使參選“立委”，與柯關係不變。白綠合作一直被討論，他認為這是假議題，因為過去柯市長對的政策我們全支持，不對的政策我們建議他、監督他，我們看到昨天蔡英文已經跟柯市長見面了，在政治上絕對是和解的，在政策上也絕對是合作的。



何志偉也說，他和柯文哲的關係不變，總是在對的政策上走在同一條路，而他也會積極爭取柯市的支持，在他的民調數字中，有近四分之一以上過去支持柯文哲的民眾也支持他。白軍或支持柯文哲的選民是就事論事，他過去在議會質詢也是就事論事，相信選民黑白是非分得清楚，他過去經歷兩次民意檢驗，這次也經得起檢驗。



被問到如何看待柯家軍陳思宇出馬，最後可能讓中國國民黨得利？何志偉則強調，現在的民眾看的是個人的努力，他在選區內經營最久、努力最久，過去的政見也一一實現，至於誰會得利，人民得利才是“國家”的勝利。



被問到時代力量黨主席黃國昌稱，“民進黨徵召何志偉，感覺讓人十分熟悉的金權派系政治又回來了”，何志偉則回應，每個人都有言論自由，我們也都虛心接受相關意見，未來會努力、努力、再努力，好好拚經濟。至於“立委”補選被外界解讀為是三大家族之爭，何志偉則說，他很喜歡一句廣告詞，大家都是一家人。