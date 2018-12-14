韓國瑜吃魯肉飯　韓粉擠爆了

韓國瑜在市場錄影，人潮擠爆，藍委許淑華好不容易進入錄影現場。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月14日電（記者 高易伸）國民黨高雄市長當選人韓國瑜今日接受電視台錄影，在武廟路上的“台南虱目魚”準備品嚐魯肉飯，現場也發送500份小份魯肉飯要給韓粉。熱情韓粉大排長龍，待韓國瑜一現身，小店面瞬間被攻陷。最後錄影節目做不下去，只能臨時改地方再拉回到國民黨高雄市黨部。



對於媒體報道明年元月份韓國瑜將跟柯文哲碰面？韓國瑜表示，雙方幕僚都還沒作業，自己也是看媒體才知道這件事。如果柯p要來高雄，韓說他應該會跟柯在愛河畔見面。至於這次不一定會請他吃魯肉飯，因位高雄美食很多，也不限定在魯肉飯。



媒體詢問，韓國瑜比較期待跟蔡英文或柯文哲見面時？韓未正面回應，僅表示只要對高雄經濟有幫助，他都熱情歡迎。



至於被問到台北市議員王世堅今日似乎要來拜會韓國瑜，有何對策時？



韓國瑜笑說，他會見招拆招，不會按照劇本演出。



韓國瑜今日偕藝人沈玉林、國民黨“立委”許淑華現身高雄武廟路上的台南虱目魚店面準備錄影推銷、介紹魯肉飯，但現場韓粉太過熱情，人群一直朝店面湧進，包括節目製作人等也一直呼籲現場空間留給媒體採訪、拍攝，但民眾太過熱情現場吵雜，節目無法繼續錄製下去，韓國瑜便離開現場轉回國民黨高雄市黨部。