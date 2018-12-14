為何推卓榮泰選黨魁？鄭文燦：總不會是抽籤

鄭文燦與媒體閒聊，原本要解釋為何是“大師兄”卓榮泰出來選黨主席。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月14日電（記者 黃文杰）民進黨黨主席補選登記今將結束，中生代合力推舉謝系的“行政院秘書長”卓榮泰參選，為何最後是卓榮泰出線？外界紛紛臆測，民進黨桃園市長鄭文燦中午與媒體聊天表示，“總不會是抽籤吧”，這能抽籤嗎？他強調，沒有所謂“官邸談話”這件事。



鄭文燦13日深夜在臉書發表“中生代謙卑反省、共同承擔責任”一文，強調他和台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前“立委”陳其邁共同推薦卓榮泰參選民進黨主席。民進黨主席選舉因此變得單純，



《中國時報》今天以“蔡英文官邸深夜密會 敲定人選”為題報道，黨主席補選登記今將結束，在外界揣測陳其邁可能呼聲最高之際，沒想到在蔡英文召集下，昨晚一場集結各派系的“官邸會議”上，由各方推薦出前“行政院長”謝長廷的大弟子卓榮泰出線。不過府方已經正式否認“官邸會議”，指該則報道全屬捏造不實。



鄭文燦中午在議會閉幕結束，與媒體聊天，被問到“為何是卓榮泰？”，鄭說，“總不會是抽籤吧”，反問這能抽籤嗎？



媒體問，討論“應該不只有你們八個人”，媒體希望能夠“還原決策過程”，鄭文燦只說“沒有在“官邸談話”，大家是會面當面談。



鄭文燦也解釋，最後選擇“用鄭文燦的臉書發布，大家想說這是真”。



最後時刻，是否仍被拱出來選黨主席？鄭說“沒有意願”。

