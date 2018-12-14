美國槍管無進展　去年槍下亡魂近4萬人

中評社香港12月14日電／美國槍枝暴力從未停歇。根據一項最新統計，去年全美槍擊死亡人數近4萬人，寫下1979年以來新高，每天有109人成為槍下亡魂。



今年2月佛州高中校園爆發嚴重槍擊案，造成17名師生死亡。事情發生後，在倖存學生帶動下，全美掀起一波槍枝管制遊行示威，呼籲更嚴格的槍枝管制。



儘管美國總統特朗普迫於輿論，在事件發生後宣布撞火槍托（bump stock）裝置禁令，但美國重大槍擊案依然時有所聞。撞火槍托（Bump stock）能在不變更槍械內部構造下，讓半自動武器像機槍般連發。



中央社報道，美國疾病管制暨預防中心（CDC）WONDER數據庫最新數據顯示，2017年全美共有3萬9773人死於槍枝之下，比1999年的2萬8874人，多出1萬多人。經過年齡調整，2017年，全美每10萬人中就有12人死於槍枝暴力，比1999年的10.3人高出許多。



CDC統計專家向美國有線電視新聞網表示，去年全美死於槍枝暴力的人數遠高於1979年，寫下歷史新高。美國從1979年開始將槍枝暴力死亡人數納入死亡率數據統計。



去年全美發生多起駭人聽聞的重大槍擊事件，包括發生於賭城拉斯維加斯演唱會的槍擊案，連同槍手共造成59人死亡，是美國史上單一槍擊案死傷人數最多的一起。



此外，2017年與槍枝有關的自殺案也達到新高，估計有2萬3854名自殺者以槍枝自我了斷，較2007年的1萬7352人的歷史紀錄，多出6500人。其中又以白人男性比例最高，每10萬人中有14名白人男性利用槍枝自殺。



停止槍枝暴力教育基金會公共衛生研究主任阿爾琴透過書面聲明表示，2017年，每天約有109人死於槍枝暴力。槍枝暴力是需要公共衛生解決方案的公共衛生流行疾病，必須立即制訂並採取預防措施，像是購買許可政策與極端風險法規等。



力主擁槍權利的美國全國步槍協會（NRA）則重申表示，槍枝管制法並非解決之道，若想防止更多可怕的暴力行為，領袖們必須停止妖魔化全國步槍協會成員，並找到解決方案以拯救生命。