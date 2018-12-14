中評鏡頭：北漂辣模　熱情挺韓不缺席　　　

27歲辣模章梓薰是死忠韓粉，每次韓國瑜的造勢幾乎都會到場相挺。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月14日電（記者 高易伸）27歲辣模章梓薰是死忠韓粉，每次韓國瑜的造勢幾乎都會到場相挺，薰薰27日現身武廟路的“台南虱目魚”就是要用行動力挺韓國瑜。



她接受中評社訪問表示，韓在這次選舉中讓大家更愛國，以前南台灣被民進黨執政大家幾乎不拿“國旗”，甚至會不好意思拿出這面漂亮的旗幟，但韓喚醒了大家對國家對國旗的熱愛。她現在只要出席韓國瑜的場合都會身穿“國旗裝”力挺。



薰薰說，演藝模特兒的案子多在中北部，為了接案她也必須外漂北漂，但58歲的父親因視網膜剝離需要家人照顧，是韓在選舉時拋出的一席話打動了他們的心令他們感動。



薰薰說，她最早出道是在屏東大鵬灣當賽車女郎，後來陸續接了一些演藝工作、show girl的案子，也成立臉書粉絲團“薰有所屬”歡迎同樣身為韓粉的大家都能上去幫她加油打氣。



薰薰說，韓國瑜這次翻轉高雄讓大家很開心，整座城市開始充滿了一股革新、前進的期待。她知道韓國瑜壓力很大，但高雄市民會當韓國瑜的後盾，她身邊很多朋友原本對政治冷漠，但也是因為接觸韓國瑜後才開始關心政治，她希望韓市長可以加油幫高雄拼出一條康莊大道，也讓北漂的年輕人找到回家的路。



韓國瑜14日現身武廟錄影推介在地美食，但大批韓粉得到消息蜂擁而至，大家都想見到韓國瑜的廬山真面目。