歐盟重申不會與英國重新談判“脫歐”協議

中評社北京12月14日電／歐盟領導人當地時間13日午夜重申，不可能與英國重新談判“脫歐”協議。



歐洲理事會主席圖斯克在歐盟冬季峰會首日議程結束後的記者會上說，歐盟支持“脫歐”協議，並打算推進批准程序。他強調歐盟不會重新談判這份協議。



歐盟委員會主席容克也表示，歐盟可以對協議作出一些說明，但絕不會重新談判。



峰會前一天，英國首相特雷莎·梅在保守黨對她舉行的不信任投票中過關，留任保守黨領袖及英國首相。輿論認為，特雷莎·梅此次“後院著火”與她所推動的“脫歐”協議在議會面臨極大阻力有關。



與愛爾蘭邊界問題相關的“備份安排”是“脫歐”協議中最具爭議的內容。根據協議，如果英歐在“脫歐”過渡期內未談妥貿易安排，過渡期結束時，為確保英國北愛爾蘭地區和歐盟成員國愛爾蘭之間不出現“硬邊界”，北愛爾蘭地區將仍受歐盟貿易規則制約。批評者擔憂，這一安排不設截止期，將為英國帶來滯留歐盟與國家分裂的風險。



歐盟領導人在峰會後的一份公報中強調，“‘備份安排’的目的是作為一項保險政策，防止愛爾蘭島上出現硬邊界，並確保單一市場的完整性。”



公報還稱，歐盟決心迅速開展關於後續協議的談判，避免未來觸發“備份安排。”



來源：新華網