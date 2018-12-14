不滿鄭文燦這動作　吳乃仁宣布退黨退新潮流

民進黨前秘書長吳乃仁。(中評社 資料照) 中評社台北12月14日電／民進黨新潮流系桃園市長鄭文燦和黨內重量級中生代共同推舉“行政院秘書長”卓榮泰參選民進黨主席，民進黨前秘書長、新潮流創流大老吳乃仁上午在line群組內表達對民進黨不思檢討不滿，並對鄭文燦非常失望，決定將退流退黨。



吳乃仁接受媒訪時還表示，鄭文燦等人推舉聲明中讚揚卓榮泰無私，但卓榮泰才罵段宜康不到一個月，鄭文燦就簽下這樣的文字，叫段宜康以後如何領導新潮流；他對鄭文燦很失望，也證明新系的組成是個失敗的實驗。



吳乃仁在群組中寫到，他對人選沒有意見，“可那樣羞辱小段（“立委”段宜康）的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？”看到鄭文燦挺卓榮泰的說法，他決定退出新潮流，並退出民進黨。



民進黨在九合一敗選後，綠委段宜康在“立法院”質詢“行政院長”賴清德，並要求民進黨必須真誠面對改革過程中的錯誤。另對蔡政府“棄守公投案”也表示不滿。卓榮泰當時出面反擊，難以接受段宜康的質詢，一點都不檢討自己過去如何強力主導黨團，卻用同樣理由指責別人，“若這是黨認同的結果，請段宜康出來選黨主席”。



蔡英文為九合一選舉敗選辭去民進黨黨主席，鄭文燦和台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、競選高雄市長失利的陳其邁決定共推卓榮泰參選。