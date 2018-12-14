多家環保上市公司打頭陣　雄安基建即將啓幕　

雄安新區“華北明珠”白洋澱 中評社北京12月14日電／ 12月13日， 河北省委常委、副省長，雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛表示，雄安新區設立19個月以來，安靜的背後，其實是在精心打造支撑新區高質量發展的規劃體系和政策體系，這為雄安新區即將開始的大規模開發建設打下堅實基礎。



安靜的背後，是生態環境治理的先行。2018年被雄安新區定為生態環境治理攻堅年。這一年，衆多上市公司匯聚雄安，從污水治理、水庫修複到納污坑塘整治，處處都有著他們忙碌的身影，并成為雄安新區環境治理的“排頭兵”。 截至11月，雄安新區三縣河道和村莊共排查并清運各類垃圾344．5萬立方米，封堵非法排污口85處；三縣共排查納污坑塘810個，已有383個完成治理，剩餘坑塘已開始施工治理，預計今年底全面完成。



水生態治理“一號工程”進展順利



2018年5月，永清環保收到“雄安新區唐河污水庫污染治理與生態修複一期工程”的中標通知書。唐河污水庫全長約17公裡，位於雄安新區安新縣境內西南部，距離白洋澱僅2．5公裡，是1975年國家第一次大規模治理白洋澱水污染問題的重點工程之一。雄安新區高度重視唐河污水庫治理工作，明確“唐河污水庫污染治理與生態恢複工程”是雄安新區水生態治理“一號工程”。



永清環保工作人員告訴記者，唐河污水庫一期修複工程目前已完成全部現場工作。此次工程主要任務、也是最困難的任務包括：庫區內疑似爆炸物的挖掘、清理和處置，存餘高濃度廢水原位治理達標，超過12．5萬噸固體廢物以及約8500噸疑似危險廢棄物清理處置，庫區內生態恢複及地下水監測等。工程全程采用BIM、CIM智慧管理系統，做到了每一噸固體廢棄物的去向都全透明、可監控、可追溯的管理。



據公司透露，河北省即將發布《雄安新區土壤污染綜合防治先行區建設方案》，嚴守土壤環境安全底綫，要求落實土壤污染防治行動計劃，推進固體廢物堆存場所排查整治，加強污染源防控、檢測、治理，確保土壤環境安全。方案的推出將對雄安新區土壤污染的調查、修複給與指導性意見，并將實施一批可被雄安新區乃至全國借鑒的高標准土壤修複案例。