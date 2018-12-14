吳乃仁退黨退流　鄭文燦：不知道這狀況

桃園市長鄭文燦。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）桃園市長鄭文燦為首的民進黨重量級中生代，下午陪同“行政院秘書長”卓榮泰到民進黨中央登記參選民進黨主席補選，但就在登記前夕，媒體報道新潮流大老吳乃仁不滿鄭文燦力挺卓，揚言“退黨退流”。鄭文燦受訪則低調說，“我不知道這狀況”。



民進黨新潮流“立委”許智傑今天受訪證實，吳乃仁確實在群組說要“退流、退潮、退黨”。但他坦言，接到鄭文燦說要推舉卓榮泰出來參選黨主席他們感到意外，接著是半夜兩點半收到吳乃仁在群組說要退黨退流的訊息，到現在我們都感覺到很意外。



對於吳乃仁發出退黨、退流會勸他嗎？許智傑說，當然希望吳留下來，但依照吳乃仁的個性應該很難。



對於吳乃仁不滿鄭文燦等人共推薦卓榮泰，表示要“退黨退流”，卓榮泰下午受訪稱“乃公”是很和藹可親的長輩，我們希望他繼續留在黨內，帶領黨一起改造。



卓榮泰屬謝系，過去與謝長廷關係非常好。



卓榮泰下午登記參選黨主席，由鄭文燦、新竹市長林智堅、甫當選嘉義縣長翁章梁、甫當選台南市長黃偉哲、高雄市長失利的陳其邁盆陪同登記。



媒體報道，昨天深夜中生代聯名推舉卓榮泰參選黨主席後，新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁決定退出民進黨、退出新潮流。吳乃仁今天凌晨在新潮流內的群組表示，“剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流”，“我已經忍了很久，這是最後一刀”；“看到鄭文燦挺卓的說法，請替我報告利總幹事，自即日起本人退出新潮流！我還在辦公室的東西，這幾天會過去打包！此後，祝大家幸福快樂，心想事成！至於退出民進黨的手續，請幫我處理，算是幫我最後一次忙”。



報道指出，吳乃仁說，他對人選沒意見，但中生代推舉卓榮泰聲明中的理由，“那樣的羞辱小段（立委段宜康）的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？”



吳乃仁對民進黨敗選後檢討方向錯誤心痛且心寒，也認為小英敗選後立即會柯的舉動不智，黨內推舉卓榮泰只是最後一根稻草，因此凌晨決定退黨、退流。