日本軟銀決定棄用華為4G設備

中評社北京12月14日電／據《日本經濟新聞》13日報道，日本移動通信運營商之一的軟銀（SoftBank）決定逐步更換華為4G基站設備，轉向瑞典愛立信和芬蘭諾基亞等公司。2019年春開始建設的5G基站也計劃向前述北歐公司訂貨。



報道稱，這項決定的背景是日本政府以信息洩露等安全風險為由，在事實上采取了排除中國通信設備的手段。文章還透露， 在日本各大通信運營商中，只有軟銀采用了華為、中興通訊的基站。其在日本全國的基站中，有10％左右采用了中國設備。



據上述日媒報道，如果日本企業也避開采用中國造基站的軟銀的通信綫路，軟銀方面有可能失去法人客戶。



除存在客戶流失的擔憂外，軟銀母公司——軟銀集團還在美國擁有通信運營商Sprint。後者計劃與同行業的T－Mobile US合并，正等待美國政府的批准。



至於更換設備的費用，軟銀方面認為：“不會產生巨大金額。”



根據日本調查公司MCA的統計，軟銀2015－2017年度采購的基站的金額整體達到767億日元。其中，華為基站達到206億日元，中興通訊則為35億日元。



另外，由於日本政府的嚴格要求，目前沒有使用中國造基站的NTT DoCoMo和KDDI也表示，在建設5G網絡時，計劃避免使用中國設備。



值得一提的是，《聯合早報》14日報道稱，華為已暫停從一家日本供應商購買器材。



這家名為安川電機（Yaskawa Electric Corporation）的企業為華為智能手機和電信器材工廠提供工業機器人。其總裁小笠原弘12日透露，在孟晚舟被逮捕後，訂單全部被擱置。