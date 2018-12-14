中評關注：蔡訪台電下裁示　自己兼做院長？

蔡英文任內首訪台電總管理處。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月14日電（記者 楊騰凱）民進黨敗選後，蔡英文卻越來越活躍，對外進行“迴廊談話”，針對時事問題發表看法，部會也配合蔡的談話調整政策。蔡英文14日造訪台灣電力公司總管理處大樓出席活動，對電力供應政策提出指示，再度站上行政系統的第一線。



蔡英文14日親臨台灣電力公司總管理處出席“電機工程學會107年（2018年）會員暨會員代表大會”致詞頒獎，台電上級機關“經濟部”的部長沈榮津陪同在側，卻不見“閣揆”賴清德。



這是蔡英文任內首度造訪台電總管理處，入場前還前視察了台電總管理處大樓1樓的“智慧電網展示場”，督導意味濃厚。



民進黨在縣市首長選舉慘敗後，辭去黨主席的蔡英文反而活躍起來，11日在迴廊談話中提到，未來新出廠機車需加裝ABS（防鎖死煞車）系統，機車可能會漲價，提醒行政單位要顧及到人民負擔的能力。“交通部”立即宣布要重新檢討暫緩實施。



賴清德還坐鎮“行政院”的一天，就該是台灣最高行政首長，蔡英文屢屢跳過賴清德“親征”第一線，動作之大，引起討論。



資深媒體人趙少康就評論指出，蔡英文要站在第一線捍衛她的“總統”職權，但整個行政團隊卻是由“行政院長”領導統御，部長們要聽誰的？要向誰報告？政策要如何形成？蔡英文如果真覺得“行政院長”礙手礙腳，乾脆自己兼“行政院長”。



蔡政府執政這2年多來，把非核家園當神主牌，上任後便在《電業法》增訂2025非核家園條文。這次以核養綠公投過關，行政院表示要依公投結果撤2025非核家園條文，蔡英文卻表示，尊重公投結果 但能源政策不會急轉彎續推非核家園，爭議在所難免。



