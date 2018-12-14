紀念探戈歌王加德爾，上海舉辦“國際探戈日”

（圖片來源：阿根廷駐上海總領事館） 中評社北京12月14日電／為紀念探戈歌王卡洛斯·加德爾12月11日的誕辰，世界各地都舉行了慶祝活動。在上海，12月13日晚，“國際探戈日”活動在萬達瑞華酒店舉行，吸引了上海衆多探戈愛好者前來參加。



活動現場，阿根廷歌手安達（Daniela Bessia）與探戈樂隊加德爾三重奏獻上了精彩的音樂演出；上海卡洛斯·加德爾探戈學校校長弗朗西斯科·法克拉（Francisco Forquera）和中國知名探戈藝術家許暄宜現場指導初學者學習舞步；著名探戈舞團Tango Bang和Tango Go也現場進行了探戈秀表演。



作為阿根廷國粹，探戈於2009年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產，影響力遍及全世界，在中國也廣受歡迎。“國際探戈日”的活動已在中國舉辦多年，成為了一項傳統。而據阿根廷駐滬總領事巴勃羅·奧夫雷貢（Pablo Obregón）介紹，上海卡洛斯·加德爾探戈學校於今年成立，這是卡洛斯·加德爾探戈學校在中國的第三所分校，前兩所分別在北京和成都。



阿根廷駐滬總領事奧夫雷貢表示，近日中國國家主席習近平訪問阿根廷，促使中阿關系又上新台階，而文化交流是中阿關系發展中非常重要的一環。因此，除了探戈，明年阿根廷計劃在華舉辦更多的文化交流活動，包括文學、西班牙語、體育運動等等。“文化活動總能引起人們的興趣。”奧夫雷貢說，“藉由文化交流，我們希望能讓更多的中國人了解到阿根廷的魅力，從而認識到阿根廷更多的方面。”



（來源：澎湃新聞）