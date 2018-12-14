卓榮泰登記參選黨主席　稱府方沒拒絶

鄭文燦與卓榮泰（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）“行政院秘書長”卓榮泰下午登記參選民進黨主席，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義縣長當選人翁章梁、台南市長當選人黃偉哲、參選高雄市長失利的陳其邁大陣仗陪同登記。鄭文燦發言澄清，原本他昨天要約陳其邁喝咖啡，後來說上來台北，幾個年輕一輩見面聊聊，是這樣過程決定共推卓，“沒有在“總統”官邸，也沒有其他因素”。



卓榮泰則說，他早上晨會時已經和“行政院長”賴清德告知了，跟院長報告是要確定留在“行政院”時間有多長。他認為，黨主席不應該兼任，做一件事情要專心一意，他會找適當時間離開“行政院”，把接下來該做的事情做好。



至於是否跟蔡英文說過，卓榮泰表示，和“總統府”副秘書長劉建忻提過。府方有回應嗎？卓則說，好像沒拒絕。



鄭文燦表示，這是民進黨最困難時刻，我們共同推薦卓榮泰參選黨主席，代表這世代共同承擔責任，讓民進黨重建再造，重新拾起民眾對民進黨信賴。他也說，卓榮泰是中生代的大師兄，在他工作每個職務都是使命必達，特別是他很謙和個性，始終能夠調和頂耐，找出最大公約數，再困難局面都認為他是好的人選，他能夠願意承擔責任，我們也不會置身事外，會在不同崗位上幫忙他，讓黨有更大力量。



媒體追問昨天有多少縣市長首長一起參與這個會議？鄭文燦表示，除了林右昌代理主席要辦理黨務，不方便連署外，其他5位都全部同意。今天台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安缺席是，一個在國外、一個有地方要務。



對於中生代推舉，卓榮泰表示，“我聽到跟你一樣訝異”。九合一大選之後，全黨上下、執政團隊面臨深刻檢討自我反省，賴清德在“政院”檢討報告中列出三項最重要，第一就是人民期待我們改善經濟；第二政府施政是否符合人民需要；第三接下來政府要做些什麼。



卓榮泰強調，今天不是民進黨需要什麼黨主席，而是今天是台灣需要什麼樣執政黨，民進黨能否拋開執政黨心態、緊握初衷，永遠和人民站在一起。



他表示，“最近聽到台灣有個最大黨叫做討厭民進黨”，這話對所有黨員是最深切的警惕，未來有機會他會願意走訪台灣各階層領域角落，和討厭民進黨朋友談談民進黨的問題，在座者應有決定、有信心看到民進黨改變，未來民進黨會是踏實、服務型的政黨，將來要同心一意，全力協助執政團隊，民進黨欠台灣人民一個承諾，要拿出對的政策讓人民過好的生活。



至於若當選黨主席，是否會開放2020初選登記？卓榮泰表示，黨主席不是一個人做決定，是要綜合黨內意見，所以需要再討論。



媒體追問是否支持蔡英文連任？卓榮泰也說，支持每個人都有資格，大家都有公平的機會，但是對於蔡英文努力工作把台灣帶領到對的方向，應該讓大家努力正面肯定她。