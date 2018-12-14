《如果國寶會說話》獲“優秀新媒體紀錄片”

中評社北京12月14日電／為期4天的2018中國（廣州）國際紀錄片節於12月13日落下帷幕，今年共有122個國家和地區的4542部／集作品參評參展。節展期間舉行了70多場紀錄片產業峰會論壇，并有百餘場優秀紀錄片展映活動向市民開放。



本屆節展的最大變化是新媒體強勢亮相參會，融媒體成為節展上熱議的方向，國內主流的新媒體機構現身，他們帶著資金、項目和平台到節展上進行展示、推薦，很多項目都是首次發布，也出現了不少中外聯合制作的大項目，在大環境的有益催化下，“真實故事”創作者不斷打開屏障和外沿，未來看到了更多可能性。



經過初評、複評與終評的層層篩選，2018“金紅棉”最終誕生10項優秀紀錄片項目、13個優勝名額。由焦波執導的《出山記》被授予“優秀紀錄長片”榮譽，“優秀紀錄短片”則花落《暗波》；《藍色星球2》被推優為“優秀系列紀錄片”；韓國導演金韓碩憑借《腳下的旅程——回家的路》榮獲“優秀紀錄片導演”；今年新增的“優秀新媒體紀錄片”推優項由《如果國寶會說話》捧得；由中國、奧地利等國合拍的《來自喜馬拉雅的天河》獲得了“優秀中外聯合制作紀錄片”榮譽；摘得“優秀首作紀錄片”的是由劉兵執導的《愛與痛的裂痕》；《家園 生態多樣性的中國》被推優為“優秀國際傳播中國紀錄片”；《粵韵芬芳》得到評審團的青睞，榮獲“評審團特別推優紀錄片”，而“慶祝改革開放四十周年”榮譽特別推優紀錄片由《創新中國》《港珠澳大橋》《希望的田野·拉林河畔》三部作品共同分享。與此同時，2017“最受觀衆喜愛紀錄片”頒給了《航拍中國·第一季》。



今年， “中國故事”國際提案大會共收到來自20個國家和地區的212個方案。經過嚴格的篩選，評委們選出了84個方案進入到複評環節，最終28個方案進入終評，亮相中國故事國際提案大會現場。13日，方案預售創始人方佰德公布了2018“中國故事”十佳提案名單。它們分別是：《棒！少年》《貝多芬在北京》《埃裡克》《歸去來兮》《汶川十年：三個女孩》《尋找中國》《阿姨來了》《絕響的駝鈴》《中國式愛情》《尋》。



第五屆中國國際大學生紀錄片大賽是廣州國際紀錄片節重要子項目，以“讀懂中國”為主題，今年共有來自36個國家和地區的252所高校／學院的785部影片參賽，其中短片752部，長片33部，最終共有30部影片入圍本年度大賽終評，整體質量明顯高於往屆。吸引了來自清華大學、北京電影學院、中國傳媒大學等185所境內高校的661部影片，和來自牛津大學、哥倫比亞大學、西英格蘭大學等67所境外高校的124部影片。