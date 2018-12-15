陳志龍這碗魯肉飯開啟韓國瑜的逆襲

魯肉飯老闆陳志龍原本是深綠支持者，卻被韓國瑜的真誠打動，成為韓粉。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月15日電（記者 高易伸）“這碗魯肉飯”開啟韓國瑜翻轉高雄的逆襲！位於高雄武廟市場的“府城虱目魚”老闆陳志龍接受中評社訪問回憶，韓國瑜去年第一次來這裡用餐時還低調戴著帽子，一眼被他認出，當時還喊了聲韓“立委”，兩人就此結下不解之緣。



韓國瑜曾說他用一碗魯肉飯打選戰，選前常去高雄武廟市場用餐，業者還被韓吃到由綠轉藍。



老家在台南的陳志龍跟韓國瑜同年（1957年生），年輕時曾在台灣第三大航運公司萬海集團上班，當時因業務關係在全世界跑透透，他自嘲工作有點像“流浪漢”。為了家庭他選擇捨棄高薪、離開航運界，在武廟市場開啟了自己的餐飲事業，迄今已有26年。



陳志龍向中評社表示，那時候“韓流”還沒刮動，韓國瑜當時只跟助理兩人跑來他這裡吃飯，韓為人親切、給人感覺非常真誠。後來韓國瑜一個禮拜來一兩次，大家越聊越熟。他也是在一次次互動下感覺這個人談吐很真、不會虛偽，不像政客那一型的，他的政治立場也從過去深綠變成了“選人不選黨”的韓粉。



陳志龍說，今年4月韓宣佈參選高雄市長那時候還沒有太多人氣，後來等到7月份又帶侯友宜來吃的時候，人氣就上來了。到了10月份他還來3次，包括國慶日、抽籤繞街後又來吃一次，第三次鳳山登陸那一天的中午，韓又來吃一次。後來鳳山造勢之後整個就爆發了，人氣也扶搖直上了。



外界好奇韓國瑜來吃魯肉飯都怎麼吃？



陳志龍說，韓每次來都會點一碗大“魯肉飯”，再配上滷蛋、貢丸、油豆腐等，每次要請他吃都被婉拒，韓來吃過這麼多次沒有一次不付錢的。



陳志龍賣的魯肉飯香噴噴，便宜份量又大，吃粗飯。魯肉飯配上貢丸、油豆腐，尖尖的一大碗，才新台幣45元。



中評社好奇詢問，韓喜歡吃青菜嗎？來這裡吃飯會點菜吃嗎？陳老闆笑說，可能他以前都在菜市場吧！他在我這裡其實很少吃青菜，但每次來都會吃一碗或兩碗魯肉飯，再配一些魚丸湯之類的。



對於韓國瑜勝選後高雄景氣的氛圍與感受？



陳志龍說，他感覺高雄的活力確實有上來，昨天他朋友在十全路玉市擺攤，特地還打給他說明顯感受有人潮來了，他覺得高雄有新活力注入是好事。大家欣欣向榮，工作起來會更賣力有期待。



談到自家魯肉飯的熬製過程，陳志龍特別公開秘密說，他們都精選溫體豬，滷肉前要先炒一小時以上把油香逼出來，之後再用文火慢燉，一切都是古早味的作法！陳進一步公佈自己熬煮滷肉的醬油是來自台南的“東成醬油”。他說，魯肉飯魯汁很重要，因此他醬油都用最好的，這種醬油比外面的貴上很多呢！