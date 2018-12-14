63歲米雪和64歲趙雅芝同穿格子裝

米雪（左）；趙雅芝（右） 中評社北京12月14日電／“俏黃蓉”米雪在很多影視劇中都有很精彩的表現，她塑造的角色都是有血有肉的，很有靈魂感，而且她什麼角色都是信手拈來，很棒的一個演員。



米雪穿著一件紅黑相間的格子西裝，裡面配著一件白色內搭，下面搭配了一條紅色的西裝裙，腳上穿著一雙紅色的高跟鞋，這一身看起來很有成熟的魅力。



即使米雪現在已經過了花甲之年，但是一點都看不出來，身材還是像她年輕時候一樣，保持的非常好。



米雪臉上化著精致的妝容，讓她瞬間又年輕了幾歲。米雪的氣質很好，有種溫婉大氣的感覺，讓人看了很舒服。



趙雅芝穿著一件棕色的格子大衣，配著大紅色的高領毛衣還有一雙紅色高跟長靴，看起來很有氣質，即使是靜態圖也能感受到她走路時的姿態。



趙雅芝帶著一副墨鏡，她還留著這個斜劉海，讓她的臉襯得更加的小了，同時，我們也能看出來她的皮膚還是很細膩，看起來保養的很好。



趙雅芝腰間帶著一個黑色的包包，很有設計感，而且掛在腰間，既能作為一個包包配飾也能作為一個腰帶，時尚感十足。



當63歲米雪和64歲趙雅芝同穿格子裝，終於見識到凍齡臉的最高形式。米雪和趙雅芝是80、90年代每個人心中的女神，她們演繹的角色經典傳神，她們是每個人魂牽夢縈的女神，現在她們的年齡老去，但是她們的顔值還停留在當時，沒有一絲歲月的痕跡，真的是“凍齡女神”。



（來源：搜狐娛樂）