印擬與俄簽後勤協定　平衡與俄美之間關係

中評社香港12月14日電／印度繼與新加坡、美國簽署後勤支援協定，昨天決定將與俄羅斯簽署類似協定，意即允許印、俄軍隊在必要時，可以使用彼此設施。分析認為這可讓印度平衡與在美俄之間的關係。



印度國防部長希塔拉曼與俄羅斯國防部長蕭依古昨天在新德里主持第18屆印俄軍事技術合作政府委員會會議。



印度斯坦時報今天報道，印、俄在這項會議中簽署後勤供應協定，一名未具名的高級官員表示，雙方已要求制定印俄後勤供應協定架構與細節。



印、俄一旦簽署後勤供應協定，印度海軍退役上將辛哈認為，除印、俄部隊可從協定中取得明顯優勢外，也是印度平衡與俄羅斯和美國關係的標誌。



這項後勤供應協定如果簽署，印度與俄羅斯的戰機和戰艦將可在對方軍事基地與設施加油與維護，增加海空軍的持久戰力。



目前，印度僅與新加坡、美國簽署有類似協定。



中央社援引報道，印、俄也討論雙邊戰略層面問題，包括印度向俄租用阿古拉級核子動力潛艦。一名不願具名的印度安全機構官員說，印度曾向俄羅斯租用阿古拉級核子潛艦，被命名為“查克拉號”，但10年租約在今年將結束。



印、俄同時討論聯合製造AK-103突擊步槍，以取代印度軍方現役的本土INSAS（印度輕武器系統）步槍。



官員透露，印、俄雙方在會中同意增加聯合軍演。，也討論在印度製造更多俄製武器零配件，以及合資製造直升機。