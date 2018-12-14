2020民調　藍天王之中蔡英文只贏吳敦義

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／今天有媒體公佈2020最新對比式民調，若民進黨由蔡英文競選連任，中國國民黨朱立倫出線，兩人再度對決，支持度分別是蔡英文23%，朱立倫50%，有11%表示都不支持，10%未決定。蔡英文在藍天王之中，只贏吳敦義。民進黨若提名行政院長賴清德參選，賴的支持度則與朱立倫相當（39%：40%），明顯領先馬英九、王金平、張善政、吳敦義。



TVBS針對2020大選做對比式民調，朱立倫、馬英九、吳敦義、王金平，甚至無黨籍張善政，都被視為可能代表國民黨參戰人選。



調查結果顯示，若蔡英文競選連任，與王金平對決，蔡英文支持度26%，王金平的支持度為40%，蔡落後王14個百分點，18%表示都不支持，9%未決定。



若蔡英文與現任國民黨主席吳敦義對決，蔡英文支持度34%，吳敦義26%，同時有23%表示都不支持，是本次調查中，民眾都不支持比例最高的對決組合。



若蔡英文與馬英九競逐時，蔡英文支持度29%，落後馬英九（37%）8個百分點，有20%表示都不支持，8%未決定。



若蔡英文與張善政對決，有27%支持蔡英文，34%支持張善政，蔡英文仍落後7個百分點。



若民進黨由賴清德參選，賴清德支持度與朱立倫相當（39%：40%），10%未決定。但明顯領先馬英九、王金平、張善政、吳敦義。



若賴清德與馬英九對決，賴清德為45%，領先馬英九的31%，差距14個百分點。



若賴清德是與王金平競逐，賴清德支持度為45%，領先王金平（27%）近兩成。



若賴清德與張善政對決，賴清德支持度為47%，領先張善政（26%）兩成以上。



若賴清德與吳敦義競選，賴清德支持度則過半（53%），大幅領先吳敦義的18%，差距超過三成。



本次調查是TVBS民意調查中心於2018年12月11日至12月13日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1，199位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為365位，拒訪率為30.4%，最後成功訪問有效樣本834位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。