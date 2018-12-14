安徽70個縣區建鄉鎮紀檢監察工作室協作區　

中評社北京12月14日電／鄉鎮（街道）紀檢力量薄弱、“熟人社會”幹擾監督……針對基層監督面臨的現實問題，安徽探索建立健全鄉鎮紀檢監察工作室和協作區等制度，優化重組基層紀檢工作力量，賦予其部分監察權，推動監察職能向基層延伸，努力使群衆身邊的公職人員都能受到嚴密監督。



據了解，鄉鎮紀檢監察工作室是縣級紀委監委的派出機構，每個工作室負責監管4－6個鄉鎮，一般為4－6人，由各鄉鎮紀委抽調人員組成。紀檢監察工作室擁有部分監察權，主要查辦鄉鎮一般幹部、七站八所人員、村“兩委”班子成員涉及“三、四種形態”的案件。紀檢監察工作協作區是將相鄰幾個鄉鎮（街道）作為一個區域，抽調區域內鄉鎮（街道）紀檢幹部，由縣級紀委監委統一領導，授予部分監察權，集中力量查辦除科級幹部以外的其他公職人員複雜案件。



目前，安徽105個縣（市、區）中有70個探索建立健全鄉鎮紀檢監察工作室、協作區制度。其中，33個縣（市、區）設立了153個鄉鎮（街道）紀檢監察工作室，37個縣（市、區）設立了160個鄉鎮（街道）紀檢監察工作協作區。黨的十九大以來，共立案3407件，給予黨紀政務處分3465人。



此外，安徽部分地方探索向鄉鎮（街道）派出監察專員辦公室（或監察工作委員會），根據縣級監察委員會授權，負責受理轄區內反映監察對象的檢舉控告，對所轄範圍內監察對象涉嫌貪污賄賂、濫用職權等職務違法行為開展調查并按程序予以處置。結合群衆身邊腐敗問題治理，建立健全“小微”權力運行監督制約機制，延伸監察觸角。



（來源：中央紀委國家監委網站）