京張高鐵通車後　北京至張家口僅1小時

中評社北京12月14日電／昨天上午10時18分，京張高鐵正綫最長隧道——新八達嶺隧道歷經兩年零7個月施工順利貫通，這是京張正綫10座隧道中最後一個貫通、里程最長且施工難度最大的隧道。它的貫通標志著京張高鐵建設取得突破性進展。



穿越世界文化遺產



施工地表“零沉降”



京張高速鐵路位於北京市西北、河北省北部，起自北京北站，終點張家口南站，是京津冀協同發展的重要基礎工程。新建正綫全長174公里，其中，北京市境內70．5公里，河北省境內103．5公里。同步改建延慶支綫9公里。全綫共設北京北、清河、昌平、八達嶺長城、延慶、東花園北、懷來、下花園北、宣化北、張家口南共10座車站。全綫共有橋梁64座，計66公里，隧道10座，計49公里，橋隧比為66％。



京張城際鐵路有限公司相關負責人介紹，八達嶺隧道全長12．01千米，為京張高鐵正綫第一長隧。該隧道為單洞雙綫，共設4座斜井，因隧道地處不良地質帶，隧道圍岩條件差，存在湧水、突泥等風險，屬極高風險隧道，是京張高鐵全綫三個重難點隧道之一。隧道穿越世界文化遺產——八達嶺長城核心區域，一處并行水關長城，兩次下穿八達嶺長城。共有兩處淺埋、一處下穿石佛寺村，最小埋深10米；一處淺埋下穿老京張鐵路青龍橋車站，最小埋深僅4米。與其相關的環境、文物保護要求極其嚴格，要求施工地表“零沉降”。



因此，京張高鐵八達嶺隧道在施工中采用精准微損傷控制爆破技術，有效避免工程建設對沿綫文物和環境的不利影響，減小施工爆破對相鄰洞室圍岩及支護結構的損害，并運用BIM技術、人車定位系統和智能交通指揮系統等信息技術，實現隧道多作業面施工管理的創新。



創新施工工藝