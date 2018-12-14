湖南：2．4萬餘個村莊分四類推進鄉村振興　

中評社北京12月14日電／記者從湖南省政府了解到，這個農業大省12日出台了當地實施鄉村振興戰略的第一個五年規劃，將全省2．4萬餘個村莊劃分為城郊融合、特色保護、搬遷撤并、集聚提升四大類型，各有發展側重，分類推進鄉村振興。



12日，《湖南省鄉村振興戰略規劃（2018—2022年）》正式發布。規劃根據發展現狀、區位條件和資源禀賦，將全省所有縣市區劃分成先行區、重點區、攻堅區三類，提出分別到2022年、2030年、2035年要基本實現農業農村現代化。



規劃將全省2．4萬多個村莊分為城郊融合、特色保護、搬遷撤并、集聚提升四大類型。其中，城郊融合型主要包括地處城市郊區和城鄉接合部的村落，重點是探索建設現代化的新興社區；特色保護型主要包括歷史文化特色明顯、自然資源豐富的村落，重點是要注重保持自然風貌，保護歷史文化資源和建築風格，傳承民風民俗；搬遷撤并型主要包括地處偏遠、生態環境脆弱、不宜生產生活、空心化嚴重的村落，重點是要在尊重農民意願基礎上，穩妥有序推進搬遷撤并，依托小城鎮、產業園區、旅游景區、鄉村旅游區等適宜區域進行安置，村落原址因地制宜還耕還林。



集聚提升型主要指上述三類之外的傳統農耕、工貿等村落，是鄉村振興的重點。農耕類村落將加強農田水利基礎設施建設，實行適度規模經營，提高農業供給質量，加快農村勞動力轉移；以工貿為主的村落將促進產業提質升級，興辦環境友好型企業，積極培育家庭工場、手工作坊、鄉村車間，就地吸納農業人口。



（來源：新華網）