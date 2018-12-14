北京：汲取秦嶺違建教訓　抓好違建棚房治理　

中評社北京12月14日電／近日，北京市反腐倡廉建設領導小組召開會議，研究部署全市黨風廉政建設工作。北京市委書記、市反腐倡廉建設領導小組組長蔡奇強調，要牢固樹立“四個意識”，切實增強全面從嚴治黨的責任感使命感，堅持首善標准，以永遠在路上的堅韌和執著，一錘接著一錘敲，持之以恒地把全面從嚴治黨抓到底。



要壓緊壓實管黨治黨政治責任，落實《關於深化落實全面從嚴治黨主體責任的意見》，首先從市委常委會帶頭做起。牢固樹立抓好黨建是最大政績的理念，抓住“關鍵少數”，真正把管黨治黨主體責任扛起來、一貫到底。結合即將開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，教育引導幹部進一步堅定理想信念、強化紀律意識、提高抵腐能力、錘煉過硬作風。深化運用監督執紀“四種形態”，強化日常監督執紀，讓黨員幹部堅決摒棄當旁觀者心態，真正知敬畏、存戒懼、守底綫。深入開展巡視巡察工作，狠抓整改落實。



要深化形式主義、官僚主義集中整治，抓好《關於集中整治形式主義官僚主義的實施意見》落實。深刻汲取秦嶺違建別墅問題教訓，深入抓好違建大棚房、淺山區違法占地違法建設等問題的治理。組織開展習近平總書記對北京重要指示批示貫徹落實情況“回頭看”，堅決杜絕前緊後鬆、抓而不緊，甚至“空轉”等現象。



要抓好全面從嚴治黨工作考核，將全面從嚴治黨檢查考核內容納入全市黨委（黨組）書記抓基層黨建述職評議考核工作，將述職評議結果納入檢查考核日常監督成績。抓好考核反饋問題清單整改，對檢查中發現的黨組織及黨員領導幹部不履行或不正確履行全面從嚴治黨主體責任、造成惡劣影響的，要嚴肅追責。研究完善考核結果運用機制，發揮檢查考核激勵約束的指揮棒作用。



（來源：中央紀委國家監委網站）