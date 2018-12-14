蔡英文：尊重公投　非核仍是法定目標

蔡英文。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍台中市長當選人盧秀燕日前強調自己反對“中電北送”。蔡英文14日表示，會透過長期政策規劃，逐步降低電力過度集中的風險，但在這長期目標還沒達到前，電力必須跨區調度，以維持整體供電的平衡，蔡還呼籲，台灣是一體的，各地都需要互通有無。



此外，蔡英文也提到，政府會尊重公投結果，刪除現行《電業法》中停止使用核電的時限，但是，還是會依照《環境基本法》，“非核家園依然是法定的目標”。



盧秀燕日前接受媒體訪問時重申她反對“中電北送”，並說，“台北人不想要空汙，難道台中人就想要嗎？”



蔡英文14日赴台灣電力公司總管理處出席“電機工程學會107年（2018年）會員暨會員代表大會”，並於現場致詞，作上述表示。



蔡英文在會中致詞表示，國家發展在每個階段都面臨不同的挑戰，尤其在全球化和網路時代的挑戰，政府正在推動5+2產業創新，促進產業升級轉型，並且加速關鍵科技的研發。



蔡英文說，以能源轉型跟電力供應為例，我們的政策目標希望讓全國再生能源發電占比從現在的5%上升到20%，也因為這樣的政策目標，政府要加速投入智慧電網與節能系統的建置，同時整合既有的發電輸配電系統，提升台灣能源自主及綠色能源的競爭力。



蔡英文指出，當然在公投後會順從公投的結果，刪除現行《電業法》中停止使用核電的時限，但是，還是會依照《環境基本法》，非核家園依然是法定的目標。



蔡英文宣示，政府會尊重公投結果，會做相應的法令修正，不過，針對再生能源發展的決心不變、行動不變，更不會有能源政策急轉彎的問題，所以產業界可以對台灣投資環境以及政策的一致性放心



蔡英文表示，同時會持續建構穩定、多元而且分散的電力供給，透過長期的政策規劃，逐步降低電力過度集中的風險，提高台灣能源的穩定度。



蔡英文表示，在這個長期目標還沒達到前，必須要電力的跨區調度，維持整體供電的平衡，她特別呼籲，台灣是一體，各地都需要互通有無，中央地方也要互相合作，才能達到供電穩電以及能源轉型的目標。