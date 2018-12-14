秦始皇兵馬俑在新西蘭國家博物館展出

中評社北京12月14日電／在“中新旅游年”臨近之際，新西蘭國家博物館13日在惠靈頓宣布，《秦始皇兵馬俑：永恒的守衛》作為新西蘭國博跨年大展正式開幕。



中國駐新西蘭大使吳璽在開幕式上致辭說，秦兵馬俑是世界八大奇跡之一，是中國古代文明的代表。這是一場中國古代文明與新西蘭觀衆跨時空的對話，也是“中新旅游年”最好的序章。



新西蘭旅游部長凱爾文·戴維斯表示，與新中雙邊經貿合作相比，作為文化交流的兵馬俑展同樣是加強兩國交流和增進理解互信的有效方式。他相信這一展覽必將吸引更多新西蘭人去了解中國。



此展策展負責人麗貝卡·賴斯用了對新西蘭人“一生一次”的字眼來形容這一中國國寶展的重要性，她強調“這個展覽會讓新西蘭人震驚”。



秦始皇陵博物院副院長張岩說，這個展覽不是簡單的呈現文物，而是用足够的空間展示時間的延續，給觀衆提出了問題，讓他們思考，并在展綫上尋找答案，具備很高的專業水准。



此次展覽的展品包括由中國陝西省文物局協調，從20餘家博物館挑選的8件兵俑、2件馬俑、2件銅車馬複制品、160多件西周至漢代的玉石和青銅器等。



據了解，《秦始皇兵馬俑：永恒的守衛》是首個在新西蘭國博全新藝術展廳展出的外國主題展，展覽將於2019年4月22日閉幕。此前，中國兵馬俑曾分別於1986年和2003年兩度在新西蘭展出。



（來源：新華社）