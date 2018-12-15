中評關注：鄭文燦往派系共主又邁進一大步

民進黨中生帶推舉卓榮泰參選黨主席，鄭文燦扮演角色吃重。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月15日電（記者 黃文杰）民進黨中生代共推謝系、“行政院”秘書長卓榮泰參選民進黨主席，桃園市長鄭文燦扮演吃重角色，原本各方意見屬意他參選主席，他拒絕，但“喬”黨務痕跡明顯，也被新系大老吳乃仁狠狠打了一拳。可想而知，民進黨中生代已經不甩派系共治，鄭文燦往“派系共主”又往前邁一大步。



鄭文燦、林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁、陳其邁等人13日晚發表“中生代謙卑反省、共同承擔責任”，黨主席人選，突然峰迴路轉，換成謝系的卓榮泰出馬。



被尊為“大師兄”的卓榮泰，確實正如鄭文燦所言，沒有敵人，只因為謝系在民進黨派系當中，不搶眼也不會搶地盤，對他人沒有威脅，正好符合最大公約數。



對照鄭文燦13日受訪被問到黨主席人選，在鄭麗君沒有意願下，鄭文燦不再對個別人選表示評論。可以嗅到，媒體曝光或點名的人選，都非鄭心中的人選。



鄭文燦還提到：“黨主席的辭職及改選，本來就是黨的事務，不是派系的事務，沒有哪個政黨打敗戰還會內戰，如果是這樣的政黨，那就沒救了”。



這句話已經透露，鄭文燦想結束“新系”與“非新系”的對抗，只是沒人想到，最後推舉是謝系的卓榮泰。



為何是卓榮泰？決策過程誰下指導棋？



鄭文燦除了在桃園受訪先提到“總不會抽籤決定”，後來陪卓去登記黨主席，進一步對媒體解釋，本來要約陳其邁喝咖啡，後來就上來台北，幾個年輕一輩決定見個面聊一聊。



擅長溝通協調的鄭文燦，確實很快做出決定，但這個“喬”本事，卻“喬”出新系段宜康原本批評的人選，當然也傷了新系大老吳乃仁的心，宣布退黨退流。



“那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？”吳乃仁痛心鄭文燦，怎可不顧與段宜康30年兄弟情。



人稱“乃公”的吳乃仁，外界都知有恩於鄭文燦，鄭真正喊“乾爹”是吳乃仁，現在狠狠揍鄭文燦一拳，就看鄭怎樣在新系委員會解釋，但應該很快會撫平不滿。



鄭文燦能夠在桃園高票連任，歸功於藍綠色彩模糊，同樣處理黨內派系“遊戲規則”，也甩開“派系共治”的思維，站在比較宏觀角度來看問題。



況且地方選舉，包括宜蘭、彰化、台南與高雄等縣市，新系失去大片“疆土”，勢必要進行盤整，誰最有資格？只有站穩接班梯隊的鄭文燦。



閩南語“一面抹壁雙面光”，鄭文燦做人圓融，兩方都不得罪，確實努力“新系”與“非新系”整合。



這也反映民進黨中生代派系觀念整合，表面“拱”卓榮泰，若因此民進黨開始贏得選民好感，論實力，真正派系共主是鄭文燦。