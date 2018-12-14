郭泰麟封關前撤登記　拿回150萬不選了

郭泰麟下午趕來撤銷登記。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）今天是民進黨主席補選最後一天登記日，早上有台灣民意基金會董事長游盈隆登記，下午“行政院秘書長”卓榮泰也在桃園市長鄭文燦等人陪同下登記參選。13日下午才登記的高雄縣前副縣長郭泰麟則在將近5點截至登記前，來撤銷登記。他受訪說，原本擔心沒人選，但現在有兩位好朋友登記，比他更適合黨務工作。



郭泰麟撤銷登記參選，可以拿回新台幣150萬元登記費。黨主席補選登記也在今日截止，總計有游盈隆、桌榮泰登記。黨主席選舉預計在明年1月6日舉行。



民進黨主席補選登記從11日至14日為登記時間，但一直到昨天都沒有人登記，郭泰麟昨天登記搶下登記參選頭香。但今天距離最後登記時間剩下半小時，他又前來撤銷登記。



郭泰麟說，因為昨天到的時候時間很晚，心裡是怕通通都沒人來會開天窗，今天看到有人登記參選，他也很開心，游、卓兩位黨務經驗比他豐富，比他更適合擔任這個職務，黨內應該鼓勵多餘批判。



他也笑說，“我脾氣差，如果辯論可能會殺紅眼，避免那個場景出現，我來撤銷登記”。



媒體追問是否拋磚引玉？他則說，“我本身是鑽石啦，不是磚”。他表示，每天幫客戶解決技術性問題，以及危機處理，黨務問題也是系統性瑕疵，要改造需費很大力勁，建議兩位好朋友要鍛鍊身體不要過勞。