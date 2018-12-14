歐洲央行結束購債計劃但仍保持寬鬆政策

中評社香港12月14日電／歷時三年多、累計購買2.6萬億歐元債券後，歐洲中央銀行理事會13日宣佈，將於12月底結束債券購買計劃。但有鋻於歐洲經濟復甦勢頭依然疲軟，歐洲央行仍將維持寬鬆貨幣政策。



新華社報道，歐洲央行理事會說，雖然即將結束債券購買計劃，但到期證券的本金會進行全額再投資，以保持市場良好的流動性和充足的貨幣寬鬆度。並且，目前的零利率政策至少會維持至2019年夏季。市場分析人士認為，這意味著歐洲央行仍將在很長一段時間內保持規模龐大的資產負債表。



為刺激歐元區經濟復甦和推升過低的通脹率，歐洲央行自2015年3月開始實施購買政府和企業債券的計劃，以此向市場提供流動性，但從2018年1月開始逐步下調購債規模。



歐洲央行當天還發布了最新宏觀經濟預測，預計2018年歐元區實際國內生產總值（GDP）增長率為1.9%，2019為1.7%。與9月的預測相比，今明兩年經濟增速均被下調了0.1個百分點。同時，歐洲央行上調2018年歐元區通貨膨脹率至1.8%；但下調2019年通脹預期至1.6%。9月份，歐洲央行對今明兩年的通脹水平預期均為1.7%。



在會後舉行的記者會上，歐洲央行行長德拉吉明確表示，對歐元區增長前景相關風險的評估仍為總體平衡。但由於地緣政治因素、保護主義威脅、新興市場脆弱性和金融市場波動相關的不確定性持續存在，歐元區經濟增長前景正在轉向下行。



德拉吉強調，歐元區經濟在中期內仍需要大量貨幣政策刺激，理事會隨時準備酌情調整政策。



由於歐洲央行當天下調經濟預期，許多經濟學家認為歐洲央行將更晚才會啟動加息。德國商業銀行分析師約爾格·克雷默預計，直到2020年歐洲央行才會第一次加息。