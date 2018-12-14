越南官方預測　明年經濟成長至少6.9%

中評社香港12月14日電／越南政府的國家經濟社會資訊暨預測中心（NCIF）公布最新報告，預測今年國內生產毛額成長6.83%，2019年經濟成長可達6.9%以上，主因是看好各項自由貿易協定（FTA）帶來的成效。



越南計劃投資部國家經濟社會資訊暨預測中心12日公布一份報告，預測越南今年經濟成長6.83%，未來兩年維持較高成長趨勢。



據中央社報道，該報告認為，越南參加的各項自由貿易協定將提供貿易額大幅成長的助力，尤其是“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）即將生效，及歐洲聯盟與越南自由貿易協定（EVFTA）和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）將完成談判與簽署等。



NCIF預測越南今年經濟成長率6.83%，明年GDP可成長6.9%至7%；如果今年經濟成長率達到6.9%，明年甚至可成長7.1%至7.2%。



報告表示，美中貿易戰爆發，將加速外商從中國轉向其他市場投資的趨勢，越南可能從中受惠，迎接大批外商投資。



然而，NCIF也提及越南經濟可能面臨的中期和長期挑戰，包括國際油價變動、世界貿易保護主義抬頭、非關稅壁壘及美中貿易戰可能帶來負面影響等。



經濟專家建議，越南政府應重視私營企業發展、體制與經營環境改革及利用科技應用提高生產率等，這樣才能維持未來經濟穩定成長的趨勢。



對於越南經濟展望，世界銀行之前公布報告，預測越南今年經濟成長可達6.8%，2019年和2020年分別降至6.6%和6.5%。