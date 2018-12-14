統計局回應今年經濟受中美貿易摩擦影響多大　

國新辦新聞局副局長、新聞發言人襲艶春（圖片來源：觀察者網） 中評社北京12月14日電／近半年來，中美貿易摩擦一直為兩國關系罩上陰雲。在面臨進一步升級的關頭，12月1日，共同出席G20峰會的兩國元首舉行會晤，共同踩下刹車，推動雙邊經貿關系盡快回到正常軌道。



在12月14日國新辦舉行的11月份國民經濟運行情況新聞發布會上，現場記者十分關注中美貿易摩擦對中國經濟現在以及未來的影響。香港有綫電視記者向國家統計局國民經濟綜合統計司司長毛盛勇提問，如何評估中美貿易摩擦對中國經濟2018年的影響。



毛盛勇指出，中美經貿摩擦對經濟的影響，我們可以從幾個層面來看。比如增長，從目前來看，經濟平穩運行的態勢沒有發生大的變化。價格，特別是居民消費價格保持溫和上漲態勢，受去年翹尾減弱的影響，PPI有所回落，價格總體來講是在合理水平。就業目前看也還是比較平穩。從這些數據來看，中美經貿摩擦的影響并不明顯。



毛盛勇強調，由於全球貿易保護主義加劇，世界經濟發展態勢包括世界貿易增長的步伐有所放緩，這對包括中國和其他國家不可避免地都會帶來一些影響。如果說中美經貿摩擦的影響，直接可能是對進出口帶來影響，現在影響并不大，但是11月份當月的速度有所回落。



毛盛勇表示，影響中國出口的因素很多，從經濟學來看，比如一個國家的資源禀賦、經濟結構狀況、匯率情況，還有出口地國家或者地區的經濟增長情況等。我們做過這方面的分析，發現和出口相關度最高或者影響最大的，實際是出口國和整個世界經濟的增長情況。我國現在對外貿易越來越多元化，包括歐盟、美國、日本、東南亞、金磚國家，以及“一帶一路”沿綫國家，都是我們重要的合作夥伴，實際上我們的進出口形勢越來越多取決於整個世界經濟的增長情況，包括我們自身對世界經濟變化適應和調整的能力。



襲艶春：女士們、先生們，上午好，歡迎大家出席國務院新聞辦新聞發布會。今天我們非常高興地邀請到國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇先生，請他為大家介紹2018年11月份國民經濟運行情況，并回答大家的提問。下面先請毛盛勇先生作介紹。



毛盛勇：謝謝主持人。女士們、先生們，各位記者朋友，大家上午好。我先給大家介紹一下11月份經濟運行的基本情況，然後再回答大家的提問。