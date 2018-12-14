蔡英文視察台電“政院”發稿談非核

“行政院”新聞稿。（照片：取自“行政院”網站） 中評社台北12月14日電（記者 楊騰凱）“行政院”14日下午發布新聞稿，內容為“行政院長”賴清德主持“行政院”國家永續發展委員會第31次委員會議”表達的意見。賴清德透過新聞稿表示，要以2030年為期程，研訂永續發展目標。文中也有一段政策宣示，要依法逐步達成非核家園，但這段文字的發言者是掛“行政院”表示”，而非“賴清德”。



蔡英文下午視察台電總公司，對非核等能源政策做出裁示，賴清德未隨行，但“政院”下午發出行新聞，也談到能源政策。



“行政院”14日下午發布新聞稿指出，賴清德14日主持“行政院”國家永續發展委員會第31次委員會議”，邀集永續會民間委員及相關部會首長，討論永續發展目標草案，該草案計有總論、18項核心目標、138項具體目標及343項對應指標，將作為推動永續發展各項工作的重要依據。



賴清德在新聞稿中表示，台灣自然資源有限，能源仰賴進口，加上人口密集，環境負荷沈重，對永續發展的追求，比其他國家更為迫切，永續發展也成為全民關心的議題。政府非常重視推動永續發展。



賴清德指出，蔡英文105年（2016年）在就職演說中強調要“打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式”，去年國慶演說中又指出“我們全力推動聯合國永續發展目標”；今年再度在國慶演說時表示“捍衛“中華民國”台灣永續發展，是全體台灣人民最大公約數”，追求國家永續發展，絕對是我們共同努力的政策方向。



賴清德在新聞稿中強調，參考聯合國於2015年公布的永續發展目標（United Nations Sustainable Development Goals），並根據國內現況及需要，以2030年為期程，研訂永續發展目標”，請各部會積極依照目標推動，未來將定期檢討“我國”推動永續發展的進程。



新聞稿中有一段政策宣示指出，依據“環境基本法”第23條，以及回應公投結果，依法逐步達成非核家園。



不過此段政策宣示所掛的發言者為“行政院”，而非“行政院長”賴清德或其他官員。