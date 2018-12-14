同一天，美國、加拿大多地收到炸彈威脅

外媒報道截圖（圖片來源：觀察者網） 中評社北京12月14日電／綜合美媒《今日美國》、NBC新聞報道，當地時間13日，從紐約到舊金山等多地的學校、企業、醫院和機構，都收到了大量的以電子郵件、電話等方式發出的炸彈威脅，引發公衆恐慌。



同一時間，包括多倫多在內的多個加拿大城市也收到了炸彈威脅。但目前尚不確定兩國收到的炸彈威脅是否有關聯。



美多地機構收炸彈威脅



《今日美國》報道指出，13日美多地收到的炸彈威脅似乎是一場全國性騙局，企圖進行敲詐勒索。郵件在數小時內被發送到包括西雅圖、舊金山、底特律、奧蘭多等在內的全國數十個城市。



紐約市警察局表示，這些威脅意在造成混亂，迫使收款人匯錢。“電子郵件被發到全國各個地方，目前還被認為是不可信的”。



紐約州拿騷縣警方稱，他們已經對12封炸彈威脅的電子郵件作出回複。俄克拉荷馬州警方表示，該市及其周邊地區收到10－13封這樣的郵件，具體地址不詳。



此外，位於科羅拉多州的哥倫拜恩高中還收到了虛假炸彈威脅，導致該校和附近28所學校停課。



伊利諾伊州南埃爾金警方表示，有一家公司收到威脅郵件，稱若要阻止所謂的炸彈威脅，他們需要在工作日結束前向一個比特幣賬戶匯入2萬美元。



一些郵件的主題為：三思而後行（Think Twice）。在其中一封郵件中，發件人還警告，他們招募的“雇傭兵”已在目標建築物內放置了一個爆炸裝置，除非付款，否則將引爆。