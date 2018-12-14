新系大老退黨退流　段宜康解讀吳乃仁三憤怒

段宜康表示吳乃仁退黨是不滿民進黨還在搞封建八股。（段宜康臉書） 中評社台北12月14日電／民進黨新潮流系大老吳乃仁今天表達對民進黨不滿，並對桃園市長鄭文燦非常失望，決定退流退黨。民進黨“立委”段宜康14日在臉書表示，他猜想吳乃仁之怒，“是對我們在敗選之後，進退失據、瞻前顧後的憤怒；是對我們不敢大開大闔檢討的憤怒；是對我們還在花心思搞這套封建八股的憤怒。”



媒體報道，昨天深夜中生代聯名推舉卓榮泰參選黨主席後，新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁決定退出民進黨、退出新潮流。吳乃仁今天凌晨在新潮流內的群組表示，“剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流”，“我已經忍了很久，這是最後一刀”；“看到鄭文燦挺卓的說法，請替我報告利總幹事（台灣新社會智庫總幹事利錦祥），自即日起本人退出新潮流！



民進黨新潮流“立委”許智傑今天受訪證實，吳乃仁確實在群組說要“退流、退潮、退黨”。





段宜康臉書全文如下：



上午媒體朋友找我，評論卓榮泰參選主席的事。



接著又是吳乃仁的新聞，我的電話當然又響個不停；想想還是用文字來回應好了。



卓榮泰不是鄭文燦找出來的。除了他（卓榮泰）在11／27下午主動邀集記者，對我講了一番扭曲而兇悍的話外，和我從市議會同事到“立法院”，彼此也沒有不友善過。而那番話，我當然知道是當天中午一場便當會的產物，卓榮泰只是傳達雷霆之怒的管道。



所以我當然不必對卓榮泰生氣。



卓榮泰的資歷和見識，不比鄭麗君、林佳龍、陳其邁差；雖然他是已經為敗選請辭的洪耀福秘書長的副手，是已經宣示將因為敗選而離職的賴清德院長的幕僚長；但如果都以這個標準要求，民進黨菁英將無人可用。



但是，如果由卓榮泰個人發表參選聲明，不必揪這一大群人集體背書壯膽；反而更能在這個困難時刻，展現獨立的政治人格、勇敢迎接挑戰的氣魄與決心。



我猜想吳乃仁之怒，是對我們在敗選之後，進退失據、瞻前顧後的憤怒；是對我們不敢大開大闔檢討的憤怒；是對我們還在花心思搞這套封建八股的憤怒。

