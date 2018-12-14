英國“脫歐”走向的六種可能

中評社北京12月14日電／英國首相特雷莎·梅12日晚在保守黨對她舉行的不信任投票中涉險過關，留任保守黨領袖及首相，且在未來一年內不會再遭遇黨內不信任投票。但當天超過三分之一的黨內議員投下反對票，表明議會下院不通過當前“脫歐”協議的風險仍很高。新華社報道，分析人士認為，下一步“脫歐”走向存在幾種可能。



第一種可能：有序“脫歐”。特雷莎·梅曾表示，議會下院的議員們支持這份協議中的許多關鍵內容，但對協議中有關“脫歐”後英國與愛爾蘭邊境問題仍有“廣泛而深切的”顧慮。



11日，特雷莎·梅密集會見多位歐盟及相關國家領導人後表示，歐盟領導人有“共同的決心”解決愛爾蘭邊境問題。13日，特雷莎·梅赴布魯塞爾參加歐盟峰會，尋求歐盟領導人在愛爾蘭邊境問題上作出具有法律約束力的承諾。



在挺過不信任投票後，特雷莎·梅在黨內的領導權得到鞏固，她在議會就有更大空間來推動協議在議會獲得通過。如果歐盟方面就愛爾蘭邊境問題作出足夠讓步或具有法律約束力的承諾，“脫歐”協議就有望獲通過，英國將按既定程序在明年3月29日前有序“脫歐”。英國議會將於明年1月21日前對“脫歐”協議進行投票。



第二種可能：無協議“脫歐”。如果英國與歐盟不能在明年3月29日前簽署經英國議會及歐盟其他27個成員國批准的“脫歐”協議，雙方之前的談判成果將付之東流，英國將在無協議情況下退出歐盟。



無協議“脫歐”意味著“脫歐”後沒有過渡期，歐盟法律將立即不適用於英國，英國和歐盟的貿易關係將回到世界貿易組織框架內，雙方將面臨相互間關稅水平提升和貿易壁壘增加的問題。



目前各方認為，無協議“脫歐”對英歐雙方均不利，需要極力避免。分析認為，如果是在無協議和當前協議間做出選擇，議員們會勉強通過當前協議。

