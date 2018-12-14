中國固定資產投資增速連續三個月回升

中評社北京12月14日電／國家統計局14日發佈數據，1至11月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.9%，增速比1至10月份加快0.2個百分點，連續三個月回升。



其中，民間投資同比增長8.7%，今年以來一直保持在8%以上的較快速度。製造業投資增長9.5%，今年4月份以來增速持續回升。



新華社報道，國家統計局當天發佈11月份經濟運行主要數據。統計顯示，11月份，全國服務業生產指數同比增長7.2%，增速與上月持平，新興服務業發展較快。11月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長5.4%，增速比上月回落0.5個百分點，但中高端行業增勢良好。



同時，市場銷售增速有所回落，網上零售佔比明顯提高。11月份，社會消費品零售總額同比增長8.1%，增速比上月回落0.5個百分點。1至11月份，實物商品網上零售額增長25.4%，佔社會消費品零售總額的比重為18.2%，比上年同期提高3.4個百分點。



此外，就業形勢好於預期，調查失業率略有下降。根據人力資源社會保障部統計，1至11月份，全國城鎮新增就業1293萬人，比上年同期增加13萬人。11月份，全國城鎮調查失業率為4.8%，比上月和上年同月均下降0.1個百分點。



“總的來看，11月份國民經濟運行繼續保持總體平穩、穩中有進，全年經濟社會發展主要目標任務有望較好完成。”國家統計局新聞發言人毛盛勇說，同時也要看到，國內外環境依然錯綜複雜，經濟運行穩中有變，穩中有緩，下行壓力有所加大。要進一步抓好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期政策落實生效，著力激發市場活力、增強內生動力、釋放內需潛力，促進經濟平穩健康運行。