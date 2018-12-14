中共中央政治局舉行第十一次集體學習

中評社北京12月14日電／中共中央政治局12月13日下午就深化國家監察體制改革舉行第十一次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，在新的起點上持續深化黨的紀律檢查體制和國家監察體制改革，促進執紀執法貫通，有效啣接司法，推進反腐敗工作法治化、規範化，為新時代完善和發展中國特色社會主義制度、推進全面從嚴治黨提供重要制度保障。



新華社報道，中央紀委國家監委法規室主任馬森述就這個問題作了講解，並談了意見和建議。



中共中央政治局各位同志認真聽取了講解，並就有關問題進行了討論。



習近平在主持學習時發表了講話。他強調，黨的十八大以來，黨中央就一直思考和謀劃如何適應全面從嚴治黨新形勢，在強化黨內各方面監督的同時，更好發揮監察機關職能作用，強化國家監察，把公權力關進制度的籠子。黨的十九大提出構建集中統一、權威高效的國家監察體系，把組建國家監察委員會列在深化黨中央機構改革方案第一條，著眼點就是構建黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，形成以黨內監督為主、其他監督相貫通的監察合力。深化國家監察體制改革是貫徹黨的十九大精神、健全黨和國家監督體系的重要部署，是推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要改革，改革取得重要階段性成果。



習近平指出，國家監察體制改革有利於加強黨對反腐敗工作的集中統一領導，有利於實現對公權力監督的全覆蓋，有利於堅持標本兼治、鞏固擴大反腐敗鬥爭成果。黨的十九大以來，全國紀檢監察機關充分發揮新體制的治理效能，收攏五指，重拳出擊，加大查處力度，不敢腐的震懾效應充分顯現，標本兼治綜合效應更加凸顯。我們要保持戰略定力，持續深化改革，強化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強不想腐的自覺。



習近平強調，深化國家監察體制改革的初心，就是要把增強對公權力和公職人員的監督全覆蓋、有效性作為著力點，推進公權力運行法治化，消除權力監督的真空地帶，壓縮權力行使的任性空間，建立完善的監督管理機制、有效的權力制約機制、嚴肅的責任追究機制。要教育監督各級國家機關和公職人員牢記手中的權力是黨和人民賦予的，是上下左右有界受控的，切不可隨心所欲、為所欲為，做到秉公用權、依法用權、廉潔用權、為民用權。要督促掌握公權力的部門、組織、個人強化法治思維，嚴格在憲法法律範圍內活動，決不允許任何組織或者個人有超越法律的特權。要強化對公權力的監督制約，督促掌握公權力的部門、組織合理分解權力、科學配置權力、嚴格職責權限，完善權責清單制度，加快推進機構、職能、權限、程序、責任法定化。要盯緊公權力運行各個環節，完善及時發現問題的防範機制、精準糾正偏差的矯正機制，管好關鍵人、管到關鍵處、管住關鍵事、管在關鍵時，特別是要把一把手管住管好。要強化監督執紀，及時發現和查處依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守等方面的問題，把權力運行的規矩立起來。

