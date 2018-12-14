“立委”補選登記截止　台北5人台中4人角逐

中評社台北12月14日電／台北、台中兩席“立委”補選今天截止登記，台北有5人，台中4人登記參選，“中選會”訂於108年1月27日投票。另有3席“立委”補選，“中選會”近期內將決定日期，預計農曆年後投票。



中央社報道，民進黨“立委”姚文智、國民黨“立委”盧秀燕於九合一選舉期間請辭“立委”，根據選罷法規定，兩人分屬的選區台北市第二選區（士林、大同）、台中市第五選區（北區、北屯區）兩席“立委”必須在3個月內辦理補選。



“中選會”新聞稿指出，台北市第二選舉區有5人完成登記，包括民進黨推薦的現任台北市議員何志偉、台北市政府觀傳局長陳思宇、國民黨推薦現任台北市議員陳炳甫，還有這次參選士林北投市議員失利的王奕凱和全民無黨聯盟推薦的陳源奇。



台中市第五選舉區完成登記有4人，分別是國民黨推薦的前“立委”沈智慧、親民黨籍台中市議員邱于珊、民進黨推薦的前台中市交通局長王義川和聯合黨推薦的林忠勝。



“中選會”將於明年1月10日前辦理候選人號次抽籤，1月16日公告候選人名單，1月27日舉行投票。



台北第二選區一般被視為綠營優勢選區，白綠合作無望下，藍、綠、白都各推候選人，外界形容是三強鼎立的“三腳督”局面；台中第五選區則是傳統藍營優勢選區，王義川在台中市長林佳龍陪同下登記，有市長選舉延長賽的意味。



另外，彰化縣、台南市和金門縣3席，分別因“立委”王惠美、黃偉哲和楊鎮浯當選縣市首長，也將進行補選。“中選會”表示，縣市長當選人將於12月25日縣市長就職前向“立法院”提出辭呈，按時間推估，應在明年3月24日前完成補選。



“中選會”表示，3席“立委”補選日期將提報下次委員會議討論，月底前會做出決定，時間預計在農曆年後。