“立委”補選登記截止　北市重演藍綠白大戰

“中選會”。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 楊騰凱）台北市第2選區、台中市第5選區“立委”補選登記14日截止，台北市方面呈現5搶1局面，較受矚目的參選人包括民進黨籍何志偉、中國國民黨籍陳炳甫、“柯家軍”陳思宇等，重演藍綠白三足鼎立。台中市則是4搶1，較受矚目的參選人包括國民黨籍沈智慧、民進黨籍王義川。“中選會”預計1月27日辦理投票。



“中央選舉委員會”14日發布新聞稿表示，第9屆“立法委員”台北市第2選舉區及台中市第5選舉區缺額補選候選人登記，已於12月14日截止，該會將於108年（2019年）1月4日舉行委員會議審定候選人名單。



“中選會”表示，本次完成登記參選台北市第2選舉區的候選人有5人，分別是何志偉（民主進步黨推薦）、陳思宇、陳源奇（全民無黨聯盟推薦）、陳炳甫（中國國民黨推薦）、王奕凱。



登記參選台中市第5選舉區的候選人有4人，分別是沈智慧（中國國民黨推薦）、邱于珊、王義川（民主進步黨推薦）、林忠勝（聯合黨推薦）。



“中選會”將於108年（2019年）1月10日前辦理候選人號次抽籤，1月16日公告候選人名單，1月27日舉行投票。



“中選會”指出，此次補選當選人的任期，將至第9屆“立法委員”任期屆滿日屆滿。