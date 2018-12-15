楊孟哲：台灣重視慰安婦程度遠不如韓國

楊孟哲出席12月8日在韓國舉行的“慰安婦”問題國際化研討會。(楊孟哲提供) 中評社台北12月15日電（記者 倪鴻祥）台北教育大學數位科技設計系兼台灣文化研究所教授楊孟哲接受中評社訪問分析，台灣重視慰安婦議題的程度不如韓國，原因是韓國是單一民族，台灣是多元族群，加上藍綠對決，民進黨政府不支持，尤其李登輝等美化日本殖民統治，政府對日本的態度軟弱與無能。



楊孟哲12月8日受韓國外語大學日本研究所、韓國日本思想史學會、東亞歷史文化邀請，出席“慰安婦”問題國際化研討會並以“悲哀的台灣慰安婦”為題提出報告，返台後接受中評社訪問。



楊孟哲表示，慰安婦問題會引起國際間高度重視，是因為韓國捍衛民族尊嚴、努力要求對日本究責的緣故，但台灣重視慰安婦問題的程度不如韓國，原因有五，一是韓國是單一民族，台灣卻是多元族群，會有不同的認知與感受。



二是藍綠政黨對決的緣故，難以達成共識。



三是台灣目前只有民間團體持續關注慰安婦議題，民進黨政府並不支持。



四是李登輝美化日本侵略、殖民作為，包括利用小林善紀、司馬遼太郎等日本人美化日本統治台灣過程，只講好的，不講壞的。奇美集團創辦人許文龍持日本皇民觀，更曾宣稱慰安婦是自願的；還有蔡英文媚日，身為女人卻沒有同理心。



他說，現在還有少數台獨人士主張台灣不如跟日本合併，尤其2014年反服貿太陽花學運後，甚至出現批判台灣慰安婦的現象。這代表日本統治台灣時的皇民化教育獲得部分成功。



五是民進黨政府對釣魚台主權、慰問婦問題，還是日本核食，完全沒有展現堅決態度；台灣的駐日代表又幾乎佔缺不做事，政府對日本政府的態度軟弱與無能。



楊孟哲表示，為喚起社會大眾對慰安婦問題的重視，他計劃2019年10月籌辦國際慰安婦研討會，安排台灣慰安婦口述歷史，廣邀藍綠兩黨2020參選人或其他參選人，讓他們對慰安婦問題表態。

