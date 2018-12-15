藍誰出戰？閻中傑：最強韓國瑜朱立倫次之

閻中傑。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月15日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員閻中傑接受中評社訪問表示，國民黨拚2020，第一人選是高雄市長當選人韓國瑜，但是可能性不高，黨內有興趣參選就是主席吳敦義與即將卸任新北市長的朱立倫，朱的贏面大。他認為，朱立倫2016敗選“是加分不是扣分”，因為同樣的候選人，選民有比較，會確信四年前沒投朱是錯誤，看看台灣現在變成怎樣？



閻中傑，高雄醫學院學士後醫學系，桃園龍潭診所開業，當選過四屆國民黨議員，也是統盟桃竹分會榮譽分會長，這次市議員放棄連任，交棒給秘書林昭賢，輔選並順利當選，閻中傑將在12月24日卸下市議員身份。



朱立倫擔任桃園縣長，與當時擔任縣議員的閻中傑有不錯交情。吳敦義擔任黨主席，跟桃園市龍潭區退伍軍人協會理事長閻中傑有很好互動。中評社問，如果吳朱兩人都表態選2020，到底最後誰能代表國民黨？



閻中傑分析，2020大選，誰能代表國民黨？當然要以“勝選”、“贏”為最大目標，他認為第一人選是高雄市長當選人韓國瑜，但是可能性不高，韓國瑜跟其他人搭檔參選，也不可能，身為統派的他，當然樂觀期待是洪秀柱參選，但是柱柱姐根本不能打贏民進黨，只好排除。黨內有興趣參選就是吳敦義與朱立倫，朱的可能性更大，最有辦法贏得選舉。



中評社問，國民黨推出自己2020人選，是否要考量民進黨以及“白色力量”人選？



閻中傑說，不管外面對手是誰，是否有柯文哲參選，不管是“三強”或“四強”，重點是，國民黨自己的人選要夠強，如果自己夠強，外面人越多，對國民黨有利，百分之百越有利，會凝聚力量，這股力量就可能就過半，不管柯文哲或蔡英文都不怕，就怕國民黨自己人選太弱，反而被其他陣營被吃掉。



他重申，國民黨推出人選，第一要“會贏”、第二要“很強”，現在看起來，洪秀柱不夠強、吳敦義也不夠強，朱立倫可能性最高。



中評社問，朱立倫參選過2016，怎樣對黨員交代，為何都是朱在選？



“這是加分，不是扣分！”閻中傑告訴中評社，正因為朱立倫有大選經驗，即使選舉失敗，再度參選，更是駕輕就熟，蔡英文不也是選過兩次才當選？



中評社問，如果民進黨最後又推出蔡英文，2020是否又跟2016一樣變成“蔡朱之爭”、“英倫大戰”？選民不會厭惡“都是老面孔”？



閻中傑說，“老面孔”才能證明，人選最強，當然四年前，朱立倫會敗選，是大環境不利於國民黨，同樣的人再出來，四年後再拼一次，剛好給選民好好思考，四年前，這張選票投給民進黨，對嗎？四年後，還要投給民進黨嗎？如果藍綠還是同樣候選人的話，國民黨贏得機會更大。



中評社，四年前的“換柱事件”，依舊對朱立倫傷害很大？深藍已經原諒朱立倫？



閻中傑說，“還是有一些不諒解”，但是現在，沒有人比朱立倫更好。



中評社問，王金平與馬英九，在國民黨2020的角色？



閻中傑指出，馬王扮演角色還是很吃重，但是建議最好能扮演“輔選伯”，會贏得尊敬，畢竟馬王之爭，造成國民黨開始衰敗，馬王都不要在黨內表示太多意見，若最後順利幫國民黨奪回政權的話，他們的身影會讓人懷念。



中評社問，王金平有無可能跟朱立倫與吳敦義搭配參選？



閻中傑觀察，他不認為“王朱配”是上策，但是這樣搭檔，是有可能，只是“王朱配”，朱立倫是副手，王金平當主角，重點是，王不夠力，比較像防守武器，就是盾牌，選舉想要打勝戰，武器要尖銳、年紀也要年輕，很會講話，才能得到老百姓認同。王當副手還可以，不看好王自己出來參選，因為很多人還是討厭王金平，即使王替韓國瑜輔選有功。



他說，看來看去還是朱立倫最合適，然後找一個人來搭檔，吳敦義為何要選黨主席？就是人生還是要選一次“總統”，能不能爭取提名，要看吳的想法與造化。