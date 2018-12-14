檢察機關依法對艾文禮、白向群兩案提起公訴

中評社北京12月14日電／最高檢14日消息，近日，江蘇、遼寧檢察機關依法分別對河北省政協原副主席艾文禮涉嫌受賄案，內蒙古自治區人民政府原副主席白向群涉嫌受賄、貪污、內幕交易、洩露內幕信息案提起公訴。



河北省政協原副主席艾文禮涉嫌受賄一案，由國家監察委員會立案調查。案件調查終結後，經最高人民檢察院指定，移送江蘇省蘇州市人民檢察院審查起訴。近日，蘇州市人民檢察院已向蘇州市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控：被告人艾文禮利用其擔任中共石家莊市委副書記、河北省承德市人民政府市長、中共承德市委書記、河北省石家莊市人民政府市長、中共河北省委常委、宣傳部部長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人鉅額財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



內蒙古自治區人民政府原副主席白向群涉嫌受賄、貪污、內幕交易、洩露內幕信息一案，由國家監察委員會、遼寧省公安廳立案調查、偵查。調查、偵查終結後，經最高人民檢察院指定，移送遼寧省大連市人民檢察院審查起訴。近日，大連市人民檢察院已向大連市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控：被告人白向群利用擔任共青團內蒙古自治區委書記，中共烏海市委副書記、烏海市人民政府市長，中共烏海市委書記，中共錫林郭勒盟委書記，內蒙古自治區人民政府副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人鉅額財物；利用擔任中共烏海市委書記、中共錫林郭勒盟委書記等職務上的便利，非法佔有鉅額公共財物；非法獲取證券內幕信息，在內幕信息敏感期內買入相關股票，洩露該信息，明示、暗示他人從事內幕交易活動，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、貪污罪、內幕交易、洩露內幕信息罪追究其刑事責任。



對以上案件，檢察機關在審查起訴階段分別依法告知了被告人享有的訴訟權利，訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，依法保障了被告人各項訴訟權利。