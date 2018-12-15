中評關注：柯P冒險搶進補選暴露企圖心

中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）“柯家軍”陳思宇14日一早就在無黨籍台北市長柯文哲的幕僚“學姊”黃靜瑩等人陪同下登記參選，並脫口而出“阿北（指柯文哲），我在‘中央’等著你”、“補選是從市政到‘國政’、從地方到‘中央’的起始點”，明顯暴露了柯文哲的企圖心。無論是組織政黨、2020安插柯家軍選“立委”，或自己挑戰2020，柯的相關佈局值得關注。



台北市士林、大同區域“立委”補選14日共有5人登記，包括中國國民黨陳炳甫、民進黨何志偉、無黨籍的陳思宇、王奕凱，與“全民無黨聯盟”陳源奇。這席姚文智選前請辭的北市“立委”遺缺，再次出現藍綠白三強爭霸。



陳思宇意有所指地暴露“軍機”已非第一次，在13日上午、蔡柯會前夕，陳就把粉絲團名稱改為“陳思宇白色力量‘國會’發光”，送出“立委”補選這局，白綠不合作的明確政治訊號，讓民進黨不得不在13日晚上決定徵召民調較強的何志偉應戰，而14日一早登記參選的“意有所指”，著實耐人尋味。



柯文哲硬是捅破這層窗紙，不與綠營合作搶進北市“立委”補選，憑據的就是自己在台北市長選舉，大同區得31769票、得票率45.29%，遠高過民進黨姚文智的16896票、得票率24.16%。柯在士林區得63247票、得票率41.21%，幾乎是姚文智33110票、得票率21.57%的一倍，柯文哲的如意算盤，就是要以自身的白色力量投射到陳思宇身上，要在“立委”補選中再次擊敗藍綠一次，奠定白色力量的基底。



不過，柯文哲這局也並非沒有風險，一是白色支持者會否全數轉移到陳思宇身上是個問號，二是陳思宇的父親、連任成功的無黨籍台北市議員陳建銘，在士林區的選票得票僅8830票、得票率5.9%，在該選區中排名第8，成績並非亮眼。反倒是未參選連任，將在12月25日卸任的何志偉全力輔選的大嫂、民進黨台北市議員當選人鍾佩玲在士林區得票10914票、得票率7.29%，成績較陳建銘亮眼。



柯文哲的算盤其實很簡單，在士林、大同區都還有友柯市議員作為側翼輔助，包括士林區連任成功且得票第一名的無黨籍市議員陳政忠，大同區則有時代力量市議員當選人林亮君、親民黨市議員林國成等人。不過，不可忽視的是，陳炳甫在深綠的大同區得票是第一名，得票10262票、得票率15.15%，會否白綠相爭，最後卻是藍營得利，還有待觀察。



但是這一戰役柯文哲無法管那麼多、柯家軍勢在必行，為了讓白色力量的觸角向上延伸，必須趁著地方選戰剛結束的氣勢一舉拿下，否則柯文哲無論是“立委”佈局或2020的規劃，恐怕都得緩一緩。而對民進黨而言，何志偉肩負著綠營在地方選舉大敗“止血”的重責大任，若在深綠選區民進黨還無法獲勝，只會更加助長柯家軍的氣勢與實力，也攸關著未來民進黨是否還有本錢與柯文哲談綠白合作。